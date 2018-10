TERMOLI. Terza puntata per la rubrica "Questo è (se vi piace)", con cui l'editore Nicola Montuori affronta i temi dell'attualità cittadina. Recenti conferenze stampa e prese di posizione hanno riproposto in evidenza la futura tenzone elettorale, in effetti mancano pochi mesi al voto per il Comune di Termoli, da qui la stura per il contributo di questa settimana.