Percorsi di studio internazionali per due ragazze diplomate al liceo di Guglionesi

GUGLIONESI. Due neodiplomate del liceo di Guglionesi, Liliana Della Porta e Federica Mano, studentesse che lo scorso luglio hanno sostenuto brillantemente l’Esame di Stato, hanno intrapreso carriere universitarie di respiro internazionale.

Le due studentesse sono state, infatti, ammesse e frequentano prestigiose Università Europee.

Liliana Della Porta si è trasferita a Londra ed è stata ammessa all’Escp., prestigiosa Università nel campo dell’Economia e del Management; frequenterà il secondo anno a Madrid per poi rientrare a Londra definitivamente.

Federica Mano, a sua volta, è stata ammessa alla Sorbona di Parigi e frequenterà un percorso Lea. per conseguire la laurea in Langues ‘Etrangères Appliquées, i cui contenuti sono principalmente: Economia, Diritto Internazionale, Giornalismo e Comunicazione Digitale.

Il cammino intrapreso dalle due brillanti studentesse sembra il prosieguo naturale del percorso avviato nei cinque anni di liceo.

Liliana Della Porta, volitiva e desiderosa di migliorarsi sempre, ha costantemente mostrato curiosità ed apertura verso culture ed esperienze altre dalla propria e per questo, grazie al programma di scambio internazionale e collaborazione con la fondazione Intercultura (progetto attivo al Liceo di Guglionesi), aveva frequentato il quarto anno negli Stati Uniti, avvalendosi peraltro di una borsa di studio.

Federica Mano, altrettanto curiosa e determinata, che a sua volta aveva superato tutte le prove ed i test per accedere al programma Intercultura, ma poi per motivi personali aveva dovuto rinunciarvi, è stata attivamente partecipe di tutte le attività di arricchimento e potenziamento implementate in Istituto.

Il Liceo di Guglionesi è iscritto al circuito delle Scuole Internazionali ed ha riportato una valutazione assai superiore rispetto a quella media dei licei italiani in merito al processo di internazionalizzazione.

Nel corso degli anni sono stati, di fatto, attivati progetti e sperimentazioni che spaziano da esperienze di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del diritto e delle Istituzioni europee, alle certificazioni linguistiche, dai programmi di scambio internazionale grazie alla fondazione Intercultura, ai progetti di gemellaggio internazionale eTwinning ed Erasmus, fino all’avvio del percorso per il conseguimento del diploma di Baccalaureat in Francese grazie all’ Esabac, ormai entrato a pieno regime nella scuola. Questo percorso, nel caso specifico, consente di conseguire il doppio diploma; dunque i ragazzi raggiungono l’agognato traguardo del diploma italiano ma, al contempo, conseguono un diploma valido in Francia e in tutti i paesi francofoni sia dal punto di vista lavorativo che accademico.

Le carriere universitarie delle studentesse e degli studenti di Guglionesi sono da sempre una priorità ed un obiettivo saldamente presente nell’elaborazione dei curriculi degli allievi da parte dell’intero corpo docente del liceo di Guglionesi. A conferma di ciò vi sono diverse indagini di follow-up che evidenziano una percentuale altissima di ragazzi che proseguono gli studi e poi li completano in tempo debito. Così come altrettanto prioritaria resta sempre la necessità di dotare gli allievi di competenze e skills a tutto campo, per consentire loro di accedere a concorsi ed occupazioni già immediatamente dopo il conseguimento del diploma.

A queste studentesse, insieme a tutte le altre e gli altri che hanno conseguito la maturità lo scorso luglio, auguriamo tutto il meglio ed un grandissimo in bocca al lupo!