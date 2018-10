Fango e detriti, chiusa la strada provinciale Frentana

CAMPOBASSO. La strada provinciale 13 Frentana, già al centro dell’attualità per una frana che interruppe anche il servizio idrico a Montenero di Bisaccia, diviene ancora una volta un problema per i collegamenti della zona compresa tra Palata, Tavenna e la stessa Montenero. Il presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista ha emesso una ordinanza di chiusura per la Strada provinciale 13, nel tratto che va dalla strada Anas 527 ex Strada provinciale163 fino al bivio con la Strada provinciale 124 Serramano, l'ordinanza scade oggi ed è stata in vigore dallo scorso 24 ottobre, ma resa nota solo ieri.

A determinare l'interdizione del tratto viario la relazione dei tecnici Vespoli e Plescia, che hanno messo in rilievo come le piogge del 22 e 23 ottobre scorsi hanno portato sulla sede stradale fango e detriti, rendendola pericolosa e scivolosa. Il sopralluogo del 24 ottobre scorso ha accertato la permanenza del pericolo senza la possibilità di rimuovere la massiccia quantità di fango presente. Al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità e per consentire le operazioni di pulizia, è stata disposta così la chiusura in via d’urgenza della strada con l’apposizione dei cartelli di divieto di transito per tutto il tratto interessato.