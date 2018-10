Un midollo osseo per Alessandro Maria

TERMOLI. Ha compiuto due anni da pochi giorni, lo scorso 25 ottobre e per lui è scattata una solidarietà nazionale, che condividiamo assolutamente.

Alessandro Maria è figlio di italiani ma vive a Londra. E' affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, comunemente conosciuta in medicina come HLH, una malattia genetica rarissima che colpisce solo lo 0.002% dei bambini, e che non lascia speranze di vita senza trapianto di midollo osseo con un donatore compatibile in tempi rapidissimi. Un destino, quello di Alessandro Maria, legato alla solidarietà con un termine: 30 novembre.

Secondo i medici, infatti, molto probabilmente restano solo 5 settimane per poter trovare una persona che abbia il midollo compatibile con quello di Alessandro Maria. Si sta cercando in tutta Italia un donatore. L'Admo (Associazione Donatori di Midollo Osseo) sta aiutando la famiglia per cercare Dna compatibile - la ricerca del donatore vede come fascia d'età dai 18 ai 35 anni - e sta muovendo la ricerca su tutto il territorio nazionale. Una guerra contro il tempo.

Chiunque volesse mettersi a disposizione, può contattare l'Admo Molise, al recapito mobile: 335.143 6383.

Per la tipizzazione i soggetti devono avere dai 18 ai 35 anni e più di 50 chili.