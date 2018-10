CAMPOBASSO. Il Consiglio provinciale, alla vigilia del suo rinnovo, che avrà luogo domani, ha perfezionato l’ultimo adempimento, nella seduta conclusiva del mandato.

Si tratta di un provvedimento qualificante e importante, atteso in ogni angolo del territorio: il dimensionamento scolastico.

Tra le varie problematiche, la validazione dei quattro istituti comprensivi di primaria e secondaria su Termoli e soprattutto la questione riferita alla disputa amministrativa tra Palata e Petacciato.

Palata ha riacquistato l’autonomia, aggregando diversi Comuni (tranne Montenero di Bisaccia e Mafalda, che fanno capo al centro più importante della valle del Trigno), ma anche Petacciato l’ha confermata e conservata, in virtù della presenza di Montecilfone, come realtà di minoranza linguistica.

Di seguito l’intero provvedimento.

Proposta dimensionamento scolastico della provincia di Campobasso

relativa al triennio 2019/2022

L'attività svolta è finalizzata alla definizione del piano di dimensionamento scolastico triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 della Provincia di Campobasso, ai sensi del D.P.R. n. 233 1998 e della deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 384 del 6 agosto 2018 e degli altri atti ivi richiamati, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta regionale Molise n. 277 del 17 giugno 2013.

Alla luce degli atti nazionali e regionali sopracitati occorre affrontare le criticità ivi indicate, previa disamina della analisi della popolazione scolastica, anche in chiave prospettica e delle peculiarità del territorio, al fine di offrire la migliore soluzione possibile alla luce del primario obiettivo che 6 l'offerta formativa, analizzata alla luce dei costanti mutamenti dei dati demografici.

In particolare si riscontra come occorra attivarsi, in ogni sede idonea, affinché il parametro minimo di 400 alunni per le sedi montane venga rivisto in diminuzione, in ragione della specificità del territorio.

La disamina è basata suite tabelle di seguito elencate ed allegate:

Partendo dalla situazione attuate che vede 41 istituzioni scolastiche autonome di cui tre (1 st. Castelmauro, 1st, Sup. Larino e 1st. Comp. S. Elia) sottodimensionati e quindi hanno un dirigente reggente si è proceduto ad una attività consultiva che ha riguardato i Comuni, le associazioni sindacali ed I Dirigenti scolastici e Scolastico Provinciale, come in dettaglio di seguito riportato.



Visto che:

>con nota prot. 24981 del 18/10/2018 sono stati richiesti i dati della popolazione scolastica Scolastico Regionale per il Molise;

con nota prot. n. 25277 del 22/10/2018 sono stati trasmessi I dati dall’ufficio III — Ambito

territoriale di Campobasso;

> con nota prot. 25071 del 18/10/2018 sono state regolarmente convocate le parti sociali per il giorno 19/10/2018, a seguito dell'incontro è inoltre pervenuta nota prot. 25297 del 22/10/2018 da parte della Flc-Cgil Molise;

>con nota prot. n. 25257 del 19/10/2018 sono stati regolarmente convocati i Dirigenti Scolastici e il dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale per il giorno 22/10/2018;

>con incontri avvenuti in data 19 settembre, 2 ottobre, 9 ottobre e 22 ottobre c.a., a seguito di regolari convocazioni, sono stati ascoltati i Sindaci degli 84 comuni della Provincia di Campobasso al fine di coinvolgerti nell'elaborazione della proposta di Piano provinciale; a tal fine venivano inoltre invitati a trasmettere specifiche proposte;

Considerato che sono pervenute diverse comunicazioni da parte dei seguenti comuni:

>nota prot. n. 22236 del 17/09/2018 del Comune di Petrella Tifernina;



>nota prot. n. 22872 del 26/09/2018 del Comune di Cercemaggiore;

>nota prot. n. 22999 del 26/09/2018 del Comune di Ripalimosani;

>nota prot. n. 22875 del 26/09/2018 del Comune di Vinchiaturo;

>nota plot. n. 23390 del 01/10/2018 del Comune di Sepino;

>nota prot. n. 23388 del 01/10/2018 del Comune di Termoli;

>nota prot. n. 23404 del 01/10/2018 del Comune di Palata;

>nota prot. n. 23882 del 05/10//2018 del Comune di Campodipietra;

>nota prot. n. 24488 del 12/10/2018 del Comune di Petacciato;

nota prot. n: 24699 del 15/10/2018 del Comune di San Giacomo degli Schiavoni;

>nota prot. n. 24914 del 17/10/2018 del Comune di Cercepiccola;

>nota prat. n. 24930 del 17/10/2018 del Comune di Ripalimosani;

>nota prot. n. 25446 del 23/10/2018 del Comune di Mafalda;

>nota prot. n. 25434 del 23/10/2018 del Comune di Oratino;

nota prot. n. 25557 del 24/10/2018 del Comune di Montenero di Bisaccia;

>nota prot. n. 25543 del.24/10/2018 del Comune di Sepino;

>nota prat. n. 25538 del 24/10/2018 del Comune di San Giuliano del Sannio;

>nota prot. n. 25653 del 24/10/2018 del Comune di Gambatesa;

>nota prot. n. 25698 del 25/10/2018 a firma degli insegnanti, genitori e alunni delle Scuole di Colletorto;

>nota prot. n. 25724 del 25/10/2018 dell'Assemblea dei docenti con rappresentanti genitori dei consigli di Intersezione, di interclasse e di Classe del plesso di Colletorto;

>nota prot. n. 25746 del 25/10/2018 del Comune di Riccia;

>nota prot. n. 25760 del 25/10/2018 del Comune di Montecilfone;

>nota prot. n.25800 del 26/10/2018 dei Comuni di Sant'Elia a Pianisi, Riccia, Pietracatella, Monacilioni e Macchia Valfortore;

nota prot. n. 25802 del 26/10/2018 dei Comune di Santa Croce di Magliano. Per tutto quanto in premessa evidenziato e alla luce dei seguenti principi:

Validità annuale della programmazione da riferirsi dunque dall'A.S. 2019/2020, con possibilità di rivisitazione annuale in considerazione delle variazioni che potrebbero verificarsi annualmente nelle aggregazioni scolastiche interessate.

Rispetto del contingente delle dirigenze assegnate dal Miur e previsione della Dirigenza in tutti gli Istituti.

Aggregazioni che prioritariamente interessino I comuni viciniori e/o comunque con distanze non eccessive.

Evitare l'aggregazione, delle Scuole dei centri limitrofi, alle Scuole dei centri più urbanizzati.

Evitare, ove non necessari variazioni di aggregazioni dell'attuale assetto.

Evitare, pur nel rispetto delle richieste dei Sindaci interessati, nuove aggregazioni che incidano negativamente su attuali aggregazioni.

Per gli anni successivi particolare attenzione dovrà essere prestata agli Istituti di 2° Grado con la costituzione e, ove necessario, la costruzione di nuovi edifici per accogliere Poli scolastici.

Eliminazione della duplicazione di indirizzi presenti, almeno, nelle Scuole dello stesso centro.

In assenza di una scelta condivisa, nelle aggregazioni delle Scuole, net rispetto delle previsioni di settore, la sede della dirigenza sarà attribuita al Comune con popolazione scolastica più popolosa.

Dalla disamina della documentazione trasmessa e dagli interventi effettuati nei diversi incontri emerso che le difficoltà, incontrate nella definizione del dimensionamento scolastico di questa Provincia, potranno essere superate ricorrendo ad un sereno confronto e una fattiva collaborazione finalizzata a prevedere una proposta elaborata che tenga conto:



delle finalità didattico-pedagogiche; dell'analisi dei parametri numerici non unicamente volte all'aggregazione delle sedi ma che, in ragione delle tendenze in ambito demografico in atto, guardi all'assetto dei prossimi anni e delle peculiarità attuali e delle concrete ed affettive esigenze del territorio.

Nella consapevolezza delle complesse e diverse difficoltà presenti net territorio provinciale, sofferente per molteplici motivi, un altro aspetto da considerare per il dimensionamento riguarda la CONTINUITA' e la STABILITA' da garantire:

All'istituzione scolastica

A coloro che sono impegnati nella formazione didattico-pedagogica degli alunni

A coloro che sono impegnati nella funzione amministrativa e gestionale.

In considerazione dell'attuale realtà numerica, in molte Scuole della Provincia, Ia continuità e la stabilita risultano, specie nelle zone interne e montane, difficili da raggiungere, poiché possono essere raggiunte solo attraverso l'aggregazione di Scuole con un numero elevato di alunni aggregando un numero di Scuole con it rischio di formare maxi-aggregazioni di centri abitati, fenomeni di valenza non positiva.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene opportuno sottolineare alla Regione Molise la necessità di tenere nel debito conto gli obiettivi di continuità e stabilita, non basati esclusivamente sui meri dati numerici, ma fondati sulla necessità di mantenere, nelle zone interne e nei territori montani, un presidio scolastico con servizio di dirigenza anche con numeri minori rispetto a quelli attualmente previsti.

Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una concreta e costante azione sinergica, attuata da tutte le componenti preposte at dimensionamento provinciale, che deve necessariamente prevedere un attento lavoro finalizzato ad una più lunga azione.

Per questo importantissimo obiettivo, potrebbe rivelarsi utile strumento un tavolo di concertazione che analizzi i trend demografici, richieste e esigenze provenienti dal territori, programmazioni scolastiche, indirizzi scolastici, viabilità, trasporti, edifici scolastici e ogni altro elemento necessario a riorganizzare Ia rete scolastica della Provincia.

Questo obiettivo per essere raggiunto net tempo, ricorrendo medio tempore anche a richiesta di deroghe al Miur.

Viene consegnata Ia nota da parte dei Sindaci dei comuni di Palata, Guardialfiera, Tavenna e Acquaviva Collecroce i quali chiedono che Ia Presidenza dell'ambito scolastico sia individuata a Palata "al fine del mantenimento dell'unita dei quattro comuni di minoranza linguistica croato­ molisana."

Alla luce delle su esposte valutazioni, considerato altresì, di conservare, ove possibile, I'omogeneità delle aree con riferimento alle aggregazioni ed alle aree geografiche per garantire affinità, continuità e stabilità si è proceduto ad elaborare la proposta aggiornata di dimensionamento della Provincia di Campobasso relativo al triennio 2019/2022 che di seguito si allega sub F, modificato a seguito della nota dei Sindaci dei comuni di Palata, Guardialfiera, Tavenna e Acquaviva Collecroce.