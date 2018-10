Giornata della memoria in Molise e nelle scuole d'Italia

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Sono trascorsi 16 anni dal terremoto che il 31 ottobre 2002 sconvolse il Molise e la località di San Giuliano di Puglia, uccidendo una intera generazione, quella del ’96, che vide 27 alunni della Jovine morire sotto le macerie (uno degli Angeli un mese dopo il sisma) e una delle maestre.

La giornata della memoria è un tributo di commemorazione dovuto, che dal 2003 in avanti segna le coscienze e ferma l’orologio alle 11.32, per quel silenzio che per la prima volta da quest’anno sarà osservato anche in tutte le scuole d’Italia, per disposizione del Miur.

A San Giuliano di Puglia dopo oltre 3 lustri nessuno dimentica e mai potrà farlo sofferenze, lutti e dolori. Oggi i bimbi periti per responsabilità poi accertate dalla magistratura avrebbero 22 anni, sarebbero quasi al termine della loro vita accademica, ma al posto di una laurea hanno la medaglia d’oro di eroi nazionali, quelli che hanno squarciato a proprie spese, assieme alla maestra, la coltre che celava i rischi di una sicurezza mai testata nelle scuole e che, dopo i vari episodi, mai però così cruenti, si è riproposta negli anni.

Oggi sono attesi a San Giuliano di Puglia, oltre a tutte le autorità molisane, anche l’ex capo della Protezione civile e cittadino onorario Guido Bertolaso e l’attuale capo del dipartimento Angelo Borrelli, che condivise proprio con Bertolaso l’esperienza terribile dell’autunno 2002.

Dopo il rito al cimitero, dove ci sarà la campana coi 28 rintocchi, la cerimonia di commemorazione, curata dal sindaco Luigi Barbieri, proseguirà nel 'Parco della memoria' dove sarà deposta una corona di alloro.

Alle 17 la messa con veglia funebre nella chiesa del paese, alle 20 la fiaccolata lungo il 'percorso della memoria' a cura del Comitato Vittime della scuola. La commemorazione si concluderà il primo novembre con la celebrazione solenne, nella Chiesa Madre. Parallelamente, una cerimonia anche a Colletorto, per ricordare la maestra Carmela Ciniglio.