La politica nel teatrino locale: in un vecchio palco della scala

LARINO. Nella seconda metà del ‘900 i Paesi molisani hanno prodotto una folla di professionisti (ed anche di politici) che – come minimo – avevano letto diverse centinaia di libri, ricordandone i contenuti e collocandone la temperie storica. L’imbarbarimento della politica è un fenomeno relativamente recente, ma la caduta del tono amministrativo è un fatto così evidente da lasciare senza fiato. Spesso i ‘neo’ sanno ben poco, ed il loro orizzonte (fatte le dèbite eccezioni) è così domestico da non ammettere la possibilità di confronti o di aperture di pensiero verso possibilità fuori dall’usuale, temute alla stregua di avventurismi da non praticare.

Eppure le Comunità del Molise avrebbero un drammatico bisogno di un ceto politico all’altezza della loro Storia e della cultura (e per fortuna qualcuno c’è). Ma, persino per far diventare la cultura una risorsa, occorre essere colti, avere una sensibilità, un gusto educato. Ed è proprio questo che sembra latitare. Perciò cosa vuoi poter capire se tutto ciò che ti sembra importante e vitale rimane contenuto nello spazio angusto di un quartiere, sembrandoti l’unico modello ammissibile, l’unica misura a cui conformarti, l’unica possibile forma di civiltà?



Ma è veramente colpa dei politici o dobbiamo puntare il dito sugli elettori che li ‘lanciano’ nell’agòne per mero familismo? Ebbene può capitare di ritrovarti con un gruppo di persone, dai larghi mezzi e con professioni importanti; e, ciò nonostante, è facile rilevare l’incredibile pochezza della conversazione ed il livello d’ignoranza che – bene spesso - ne contraddistingue l’eloquio. Sarà così anche altrove ma non si può che rimanere dolorosamente sorpresi per certe macroscopiche insipienze per lo più dedicate alla ripetizione di angoscianti banalità. Alla luce di tale esperienza, viene da domandarsi come sia possibile tutto ciò, e ti viene da pensare. Un tempo, il termine ‘borghesia’ indicava la compresenza di due elementi: a) una certa disponibilità di mezzi economici; b) un’educazione superiore. Or bene, il primo tra gli elementi succitati si è di molto illanguidito, al punto che la vecchia borghesia ci appare (sempre di più) come un ceto medio immiserito. In queste condizioni soltanto pochi eroi continuano a fare le capriole per garantire a sé stessi ed ai propri figli l’accesso ai livelli di educazione che, nelle famiglie d’origine, si ritenevano irrinunciabili, anche se non erano automaticamente in grado di garantire forti guadagni materiali. Purtroppo oggi sono i soldi a rappresentare l’unica patente universale di rispettabilità sociale, con le conseguenze tragiche che si vedono nella vita sociale. Ed allora, come nei vecchi ‘feuilleton’, conviene fare un passo indietro per vedere come veniva vissuta la politica nella seconda metà degli Anni Sessanta, quando c’erano i Trivisonno ed i Malorni del vecchio Pci o i democristiani dell’epoca, tra cui ci piace citare quello che poi diventerà il sen. Magliano.

All'età di 16 anni, nel 1944, creò i Gruppi giovanili della Dc in Molise, occupandosene come Delegato provinciale e come consigliere nazionale, ed avviò la sua militanza nell’Azione cattolica (e nella sinistra dossettiana). Diresse la rivista “Libertas”, organo giovanile del partito. Nel gennaio del 1952 vinse il Congresso della DC, assumendo la Direzione della Segreteria provinciale. Nello stesso anno venne eletto nel Consiglio provinciale del capoluogo e, successivamente, anche nella civica Assemblea isernina. Risale a questo periodo l'impegno sulla questione politica delle risorse idriche del Molise, che gli costa - nel 1953 - la sospensione per 6 mesi dal Partito per aver pubblicato un libello dal titolo “Giù le mani dal Biferno”, in cui denunciava l'intenzione da parte di esponenti politici del suo stesso partito di dirottare verso regioni limitrofe le acque del fiume. Poi vennero i Sedati, i La Penna, i Vecchiarelli, i Sammartino.

“Posso rendere felici tutti gli amici. Basterà che possa legiferare e questa o quell’altra categoria, la tale o la tal’altra comunità, potranno fare passi da gigante. Votatemi. Potrete trascorrere anni degni d'essere vissuti”. Più, o meno, oggi gli eligendi parlano così, anche se certi toni gli dovrebbero essere inibiti dalla decenza. Ma che così la vedano certi “potenti” nostrani è "comprensibile"; meno giustificabile è che ci credano gli stessi elettori.

Claudio de Luca