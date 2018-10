TERMOLI. Questa sera dalle ore 18, sarà festa di Halloween in via XX Settembre a Termoli: tutti i commercianti si sono impegnati per rendere festosa e viva la suddetta via; ci sarà anche il dj più noto della costa Molisana e oltre, Fabrizio della Corte, che farà divertire con il suo sound musicale, ma vi saranno anche tanti dolcetti e scherzetti per i più piccoli. Ci saranno inoltre delle belle “streghe” per l'occasione.

Buon Halloween!