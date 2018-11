Finita la tregua, torna il maltempo

TERMOLI. Poche ore di tregua e, in perfetta aderenza con le previsioni meteo dei primi giorni di novembre, risveglio con un vento forte che sferza tutto il litorale. Il maltempo imperversa ancora una volta. Ma quale sarà lo scenario da qui al fine settimana?

Per gli esperti di MeteoinMolise.com «Il vortice di bassa pressione responsabile della forte ondata di maltempo degli ultimi giorni si sta finalmente allontanando verso nord, favorendo così in gran parte d’Italia un sensibile miglioramento del tempo. La ventilazione, in particolare, non sarà più di provenienza meridionale bensì generalmente settentrionale. Dalla giornata odierna, tuttavia, è previsto l’avvicinamento da ovest di una nuova attiva perturbazione che interesserà soprattutto le estreme regioni nordoccidentali, destinata poi ad attraversare il Paese nel corso di giovedì dando luogo, pertanto, ad un generale peggioramento. Le previsioni meteo, tuttavia, nell’ultima parte della settimana, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare, con temperature che, specialmente al Centro Sud, si assesteranno su valori sensibilmente superiori alla norma».

METEO MOLISE: al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse ad iniziare dalla provincia di Isernia in generale estensione al resto della regione. Dal pomeriggio e dalla sera accentuazione dei fenomeni che diverranno anche localmente di moderata o forte intensità.