I vivi e i morti: in ricordo dell’amico Pardo Ottavio Di Lena

LARINO. Quando si avvicina il mese in cui ciascuno ricorda i propri morti, non possono non ritornare alla mente le sembianze terrene di amici che, ora, è come se non fossero mai nati. Un sodale di Casacalenda, poco più avanti di me negli anni, quando non era della vena giusta, soleva farmi delle confidenze che non ho mai dimenticate. “Gli amici morti – mi diceva - è come se non fossero mai esistiti. Io, per non soffrire inutilmente, ho provato a cancellarne il ricordo”. Poi mi rivelava che, quando aveva a rivangarne le sembianze, avrebbe voluto chiedere loro:”Ma voi cosa ci fate nei miei pensieri? Chi vi ha chiamati? Io non vi conosco!”.



Diceva questo ben sapendo che i defunti lo avrebbero guardato addolorati, lasciando cadere le braccia; ma nessuno avrebbe potuto rispondergli. ‘Loro’ sapevano di essere stati riconosciuti, e non ignoravano che il loro amico di un tempo serbava, stampati in mente- assieme al nome - il viso e la voce di ciascuno. Comunque si ritiravano, e non insistevano. Forse provavano pena di quel vivo, mentre quel vivo pareva non avere pietà di loro, ritenendo che non soffrissero più e che – pertanto - non potessero sentirsi soli come invece capitava a lui, ancora presente su questa Terra senza avere più accanto gli amici di sempre. In verità non si sarebbe potuto definirlo un derelitto, visto che di amici vivi, ne contava ancora parecchi; ma se ne stava sempre a studiarli con diffidenza, giorno dietro giorno, quasi che fossero dei “traditori” sul punto di abbandonarlo definitivamente.

Ogni sera, quando si ritrovavano, lui li guardava di sottecchi e mormorava:”Questo birbante non me la conta giusta. Mi dice che va tutto bene; che gli esami clinici hanno avuto buon èsito, che c’è solo un’ombra nella cardiografia, ma che sicuramente si tratta di un bottone di camicia inghiottito per sbaglio, assieme alla minestra. Invece, magari se ne sta andando, in punta di piedi”. E, tra un mese o due, magari avrebbe potuto ritrovare l’annuncio funebre sulle cantonate del Paese:”Si è spento …”, oppure “E’ mancato ieri …”, o meglio ancora “Ha cessato di battere il cuore generoso di …”; od infine l’immagine piacevole, preferita dalla rituale (retorica) mestizia delle locandine di tante agenzie:”Nel pomeriggio di oggi, è tornato alla casa del Padre …”. Un amico “superstite” di Ururi tiene a ricordarmi certe sue prodezze erotiche (che non sto qui a rievocare). Quasi avesse ancora 30 anni, mi rivela:”Ho fatto questo, ho fatto quello …”. Ma non parla per farmi invidia; dice queste cose solo per il bisogno esistenziale di “coprire” quella fuga che, prima o poi, pure lui dovrà “intraprendere”. “Bravi! – diceva un’altra mia conoscenza larinese quando vedeva morire un amico dopo l’altro - “Bravi! Ve ne andate tutti, con lo sberleffo. Ma fate bene. Tanto cosa abbiamo più da dire fra di noi, se non raccontarci delle malinconie?

Andate, andate. Il tempo di finire la sigaretta e poi vengo anch’io”. Ma li mandava avanti, sicuramente sperando di non doverli raggiungere mai! Quando gli riferivano che pure il tale o il talaltro se n’era andato, esclamava:”Cosa volete? La gente muore!”, quasi che la sua natura fosse stata diversa da quella di chi gli era premorto. In tal modo gli fu possibile scongiurare la “partenza” fino a 96 anni e poi di andarsene, fingendo di dormire.

Hanno ragione i vivi quando chiamano ”poveri” i morti. Infatti essi, non avendo più il corpo (e quindi i sensi) non poggiano su di alcunché di terreno. E l’anima senza il corpo è ben povera cosa, come ammette pure la Chiesa, promettendo – con la fine dei tempi e col Giudizio universale - la restituzione delle spoglie mortali affinché i risorti vadano al gaudio od alla sofferenza eterni, muniti di quel prezioso ed insostituibile strumento d’ossa e di carne (che parrebbe essere la nostra sola e vera sostanza) anche nell’al di là.

Claudio de Luca