TERMOLI. Una escursione magnifica a Vieste e Siponto, quella organizzata dalla sezione di Termoli dell’Archeoclub d’Italia.

Dal presidente Oscar De Lena un video «Per tutti voi amici dell'Archeoclub che non avete avuto la possibilità di partecipare alla nostra escursione a Vieste, Manfredonia e Siponto, vi allego questo filmino per mostrarvi cosa abbiamo visto».

L’Archeoclub di Termoli organizza periodicamente escursioni in località d’interesse storico e archeologico e l’ultima gita di domenica 28 ottobre è stata dedicata a Vieste, Siponto e Manfredonia che hanno stupito tutti i partecipanti per le bellezze paesaggistiche e per i tanti eventi storici che le hanno viste coinvolte. Tra queste il bombardamento di Vieste e di Termoli nell'anno 1240 quando la flotta veneziana scendendo lungo l'Adriatico le bombardò in quanto Termoli e Vieste due città ghibelline appoggiavano l’Imperatore Federico II.