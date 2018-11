PALATA. A due mesi e mezzo dal sisma di metà agosto il sindaco di Palata è stufo di vedere i disagi a cui sono costretti i suoi cittadini nel dover sbrigare tutte le commissioni postali al camper di fortuna spedito in paese dopo la chiusura della sede resa inagibile dalle scosse.

Con una lettera indirizzata alla direzione provinciale delle Poste di via Petrunti a Campobasso, Michele Berchicci ha chiesto ufficialmente notizie in merito alla sistemazione definitiva dell’Ufficio Postale di Palata.

«Ad oggi, lo sportello dell’Ufficio Postale di Palata, è ancora ubicato nella struttura mobile posta in via San Rocco, il quale, su segnalazione di numerosi cittadini utenti, opera in situazioni precarie creando non poche difficoltà sia agli operatori che, soprattutto, agli utenti i quali debbono attendere il loro turno all’aperto e sotto le intemperie.

Considerato che è necessario e urgente dare delle informazioni alla cittadinanza in merito alla definitiva sistemazione dello sportello dell’Ufficio Postale di Palata, chiedo cortesemente di conoscere quali sono le determinazioni assunte da Codesta Filiale in ordine alla definitiva ed idonea sistemazione dello sportello dell’Ufficio Postale di questo Comune. In attesa di urgente riscontro della presente porgo distinti saluti».

Michele Berchicci