De Luca celebra la messa al cimitero, «l'importanza di dono e perdono»

TERMOLI. Nutrito il programma odierno della commemorazione di tutti i defunti nella Cappella del Cimitero di Termoli.

Tre le celebrazioni della Santa Messa, alle ore: 8.30, 9.30, 10.30 (nella Cappella); mentre alle ore 15, davanti alla Cappella, si è svolta la concelebrazione presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca

Questo, uno stralcio della sua omelia, che ha evidenziato il significato del dono e del perdono per una vita che ci prepara all'eternità dell'esistenza: ««Morte è l'ingresso, il compimento dentro la vita vera. Tutto il cammino di Gesù si svolge verso l'ora della sua morte, in croce.

Quando manifesta pienamente e totalmente l’amore per noi, comunica l'amore infinito di Dio per l'umanità. Dentro questo mistero, quello della Pasqua, siamo chiamati a vivere la morte come realtà della nostra esistenza. Contemplare la vita e la morte dei fratelli defunti ci consente di prepararci all'evento più importante della vita: la morte, in cui si compie il senso più vero dell'esistenza. Gesù ci chiama a una vigilanza operosa, al servizio, perché si muore come si è vissuti. Ci invita a passare dal nostro egoismo all’amore per gli altri. In questa occasione, contemplare il mistero della morte nella Pasqua del Signore, ci fa assumere due parole concrete: Dono e Perdono.

Il Dono che si fa è stare al servizio per l'altro, mettendoci a disposizione dei fratelli; passiamo così dalla morte alla vita e nell'eternità di Dio.

Gesù ha fatto della sua vita un dono per l'altro facendosi servo per amore.

Il Perdono, la misericordia di Gesù sulla croce: quando lui dice 'Padre perdona loro' di fronte alla cattiveria, all’ingratitudine, all’odio tutto diventa misericordia, rispondendo al male con il perdono in ogni situazione, sempre.

Così facendo noi entriamo nella vita eterna da adesso.

Andate a casa e leggete la pagina del Vangelo sulle beatitudini alla luce delle due parole - dono e perdono - e vedrete che sono parole operanti: le beatitudini sono infatti il frutto della Pasqua vissuta facendo della nostra esistenza una vita di dono e perdono».

Inoltre, domani, come ogni sabato di novembre, alle ore 8.30, ci sarà la celebrazione della Santa Messa.