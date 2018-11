PETACCIATO. Già in passato la stampa nazionale ha dedicato diversi articoli al petacciatese Giuseppe Marco Pasquarella, riconfermato nuovamente Presidente e quindi rieletto per i prossimi 4 anni al vertice dell’associazione dei Vetrinisti & Visual Europei. E in occasione della nuova rielezione di Pasquarella il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, scrive in apertura di articolo: “Se il primo biglietto da visita di ogni negozio è la sua vetrina, c’è chi ha fatto di questo mestiere un‘arte e, grazie all’esperienza e alla rete di conoscenze acquisite in giro per il mondo, la tramanda alle nuove leve”.

Il 29 ottobre 2018 presso Intersystem group si è riunito il nuovo consiglio per la proclamazione del Presidente e del nuovo direttivo 2018/2022. Pasquarella relaziona su tutte le cose successe nel quadriennio 2014/18 dalla costituzione passando per l’importanza delle scuole ai partner istituzionali alla crescita associativa agli eventi di Milano per poi finire con Bruxelles. Subito dopo inizia lo spoglio delle schede pervenute in associazione e alle ore 12.15 veniva riconfermato per il secondo mandato il Presidente Cav. Giuseppe Marco Pasquarella. Subito dopo il neo rieletto Presidente riconferma anche la figura della Vice Presidente Pina Cavallaro e l'Architetto Stefania Picchi viene nominata Segretario dell'associazione.

Il Presidente appena eletto ha voluto dare subito un segnale forte ma importantissimo per i prossimi quattro anni istituendo delle cariche che consentono di lavorare in un modo migliore. Ha voluto istituire la commissione artistica che vedrà a capo il M° Doriano Missora mentre il vice è stato affidato al M° Angelo Curci; alla M° Silvia Chialli il Presidente le ha dato la nomina di Responsabile alla Comunicazione e Marketing dell'associazione. Infine vi è stata la consegna delle deleghe regionali e territoriali così divise: la M° Monica Cavicchioni nominata Delegato Regionale per l’Emilia Romagna; il M° Massimo Pitucci nominato delegato Regionale Abruzzo; il vetrinista Cristian Buonfante nominato delegato regionale per la Campania; il M° Antonio Petralito nominato delegato regionale Sicilia; la Vetrinista Corinna Biffo nominata delegato regionale Piemonte.

L'incontro dell'associazione Vetrinisti & Visual Europei è terminato definendo gli obiettivi per un inizio di un secondo quadriennio.