TERMOLI. La Commemorazione del IV novembre nelle parole del Sindaco Sbrocca.

Oggi, quattro novembre 2018, si celebra la giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. La giornata di festa ha quasi cent’anni, perché fu istituita nel 1919. Un secolo intero, tuttavia, è quello che ci separa da un altro quattro novembre, quello del 1918, quando con la resa delle truppe austroungariche si concluse il primo conflitto mondiale. La guerra fu dichiarata dalla Germania e dall’Austria in piena estate al grido, illusorio, di una vittoria conquistata prima dell’autunno. Come altre “guerre lampo” si trasformò invece in un conflitto lungo e sanguinoso che costò milioni di morti, tra vittime civili e soldati sempre più giovani, man mano che l’infuriare delle battaglie esigeva un rinnovato e sempre “più fresco” tributo di sangue. L’Italia partecipò al conflitto per tre anni, con costi umani altissimi.

Anche Termoli diede il suo tributo di giovani vittime, che oggi celebriamo con la deposizione della corona presso il Monumento ai caduti, in Piazza Vittorio Veneto. Per noi Termolesi quel luogo è, più semplicemente, Piazza Monumento. Oggi, cento anni dopo, è un dovere ricordarsi dei nomi “veri” dei luoghi e dei nomi dei giovani Termolesi caduti o dispersi, sepolti lontano dalla loro terra e dal loro mare.

A questi soldati deve andare sempre il nostro pensiero, con la consapevolezza che ogni guerra è una tragedia. Inutile e crudele.