TERMOLI. In piazza Vittorio Veneto stamani la cerimonia di commemorazione dei caduti in guerra. La celebrazione del 4 novembre, festa nazionale delle Forze Armate, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Forze Armate locali, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Polizia e associazioni dei Bersaglieri e dei Carabinieri e il corpo della Polizia municipale.

Numerose anche altre associazioni combattentistiche e d’armi e della società civile.

In assenza del primo cittadino Angelo Sbrocca, in Florida per il gemellaggio con Pompano Beach, è toccato alla vice sindaca Maricetta Chimisso indossare la fascia tricolore.

Omaggiati i caduti in guerra con la deposizione di una corona di fiori commemorativa ai piedi del monumento che caratterizza piazza Vittorio Veneto.

Presenti anche assessori e consiglieri comunali.