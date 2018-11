Lo strano legame tra Paese vecchio e Porticone

TERMOLI. Quale legame ci può essere tra il quartiere di Termoli Porticone ed Il Borgo Antico più diffusamente chiamato U Paes Vicch?

Di primo acchito non ce n’è. Anche pensandoci parecchio ne viene fuori soltanto un gran rompicapo. Eppure il bandolo della matassa ossia il legame tra due soggetti così lontani tra di loro esiste, se torniamo indietro di molte migliaia di anni fa.

Infatti a quel tempo lontano nella zona Porticone viveva una comunità di persone. Questa certezza è data dal ritrovamento di ossa umane in quantità rilevante (e altri reperti di vita famigliare) cioè tale da poter affermare che non si trattasse di poche decine di persone casualmente morte in loco, ma di una comunità vera e propria.

In quei secoli la zona (il basso Molise) era di transito per vari eserciti che invadevano ed attraversavano la penisola.

Ad ogni passaggio dei barbari gli abitanti della zona per evitare furti e stupri scappavano (quando facevano in tempo) e si rifugiavano nel vicino promontorio collinoso e probabilmente boscoso posto tra le due attuali spiagge di San Antonio e San Pietro.

Ad un certo punto pensarono perché non rimanere e vivere su questo promontorio? Nacque così quella comunità che nel tempo diventerà il borgo antico di Termoli.

Questa storia non dovrebbe stupire più di tanto, se si pensa alla nascita di Venezia.Tutto ha inizio quando alcune comunità che vivevano sulla terraferma veneta per evitate stupri e saccheggi dei soliti eserciti barbari invasori scappavano sugli isolotti posti in laguna. Fino a quando decisero di rimanere sugli stessi isolotti, costruirvi le prime capanne e viverci. Ad oggi con milioni di pali di pino conficcati nella sabbia e con la costruzione di centinaia di ponti e calle abbiamo la Venezia che tutti conosciamo.

Il parallelismo tra le due storie ci dice che la logica, la ricerca di sicurezza, la stessa motivazione hanno accomunato uomini distanti alcune centinaia di chilometri e lontani nel tempo di molti secoli.

Detto ciò arriviamo alla conclusione solo apparentemente assurda. Non è che il Borgo antico di Termoli abbia generato Termoli nuova fuori le mura e quindi Poirticone. Ma in realtà è la comunità di Porticone che ha generato il Borgo Antico.

Non lo raccontiamo agli attuali abitanti di Porticone. Potrebbero montarsi la testa.