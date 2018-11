La Smorfia nei numeri ritardatari del 10eLotto

TERMOLI. Quando si sfida la sorte chiunque, a modo proprio, adotta un certo rituale personale. Che ci si creda o meno c’è sempre un minimo di superstizione nelle nostre giocate, soprattutto quando la statistica non basta più a convincerci e soprattutto in un paese di tradizioni così radicate come l’Italia.

L’elemento scaramantico costituisce, in special modo al Sud, un tratto colorato del folklore popolare al quale spesso ci si affida, credendo e sperando che il fato possa guidare la fortuna tra le nostre braccia.

Quasi nessun gioco a estrazione è immune da questo fascino e per capire il perché andiamo all’origine di queste credenze.

Dove e quando è nata la Smorfia?

Risalire all’inventore della Smorfia è impresa ardua: testimonianze datano già all’epoca dei greci la pratica dell’interpretazione dei sogni. Per questo in realtà, sembrerebbe che il termine che conosciamo oggi, vista l’assonanza e la vicinanza di significato, derivi dalla divinità onirica Morfeo, il dio dei sogni e dalla Cabala ebraica dove si interpreta ogni vocabolo della Bibbia secondo un significato specifico.

Non mancano in Italia versioni di smorfie locali ma sicuramente la Smorfia Napoletana è quella più nota. Il sistema, in ogni caso, è lo stesso: attribuire un numero da 1 a 90 a sensazioni, eventi, persone, oggetti con cui veniamo a contatto nella realtà e nei sogni, e interpretarli secondo le proprie vicende. Una sorta di dizionario della vita, di guida, che trasforma ciò che ci accade, consapevolmente e inconsciamente, in numeri.

Tutte le interpretazioni più disparate del libro dei sogni, prendono il via dall’originale smorfia campana e si aprono a nuovi sistemi che generano abbinamenti numerici a cui alcuni giocatori restano più o meno fedeli.

Avete mai sentito parlare ad esempio della Cabala del Cappuccino? Nel 1857 un frate Cappuccino, astrologo e matematico, ideò un sistema particolare per interpretare i sogni: al soggetto del sogno corrispondeva un numero ben preciso in una tavola numerica appositamente creata. A questo si aggiungevano i numeri corrispondenti alle sillabe che formavano la parola riguardante il soggetto del sogno. Da questa bizzarra associazione si sarebbero ottenuti i numeri vincenti del Lotto.

I numeri ritardati delle ultime estrazioni e i loro significati

La Smorfia, che resta la luce guida nella selezione dei numeri da giocare, è radicata nelle abitudini dei cittadini, soprattutto nel capoluogo partenopeo, dove l’abitudine a richiamare il significato nascosto dietro ai numeri si è estesa dal gioco del Lotto alle sue varianti più moderne come il 10eLotto.

Il 10eLotto, che nel 2019 taglia un primo importante traguardo, quello dei 10 anni di attività e di vincite, ha regalato fino ad ora oltre 3,5 miliardi di euro agli italiani (fonte Agipronews). È un gioco che piace dunque, sicuramente per la possibilità di aumentare il valore del premio con i numeri Oro e per le numerose opzioni di scelta legate ai tempi delle estrazioni: l’estrazione tradizionale che segue la cadenza di quella del Lotto, un’estrazione ogni 5 minuti, ed il verdetto immediato, dove l’estrazione è contestuale alla giocata e ti permette di scoprire subito se è il tuo giorno fortunato.

Numeri ritardatari da più edizioni

A proposito di fortuna e di scaramanzia: sui siti concessionari del gioco 10eLotto, statistiche e proiezioni aiutano a fare la scelta giusta indicandoci quali sono i numeri ritardatari, ovvero i numeri che da tempo non vengono estratti.

Ecco quali sono quelli che si fanno attendere da più estrazioni al 10eLotto dall’inizio di ottobre e qual è il loro significato interpretato secondo la Smorfia.

66 che non compare da 21 estrazioni nella Smorfia indica “le due zitelle”;

Mentre i numeri Oro e doppio Oro che si fanno attendere di più sono:

Se questi numeri ti dicono qualcosa forse la fortuna sta bussando alla tua porta, perché non aprire?