Il disegno di legge Bongiorno: assunzioni, digitalizzazione, nuovi cartellini marcatempo

LARINO. Il disegno di legge-Bongiorno sulla P.a., statale e locale, intende consentire la sostituzione di tutto il personale che andrà in pensione nei prossimi tre anni (circa 450mila unità). Si prevedono, quindi, assunzioni nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Peraltro non si tratterà di mera sostituzione ma di immissione negli organici di figure con profili avanzati e qualificati, di assunzioni di figure che hanno competenze nella digitalizzazione, nella razionalizzazione e nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Per accelerare le procedure sarà possibile derogare all'obbligo di espletare preventivamente la mobilità volontaria e si praticheranno modalità semplificate nelle prove concorsuali. Sempre rimanendo in tema di personale, il legislatore vuol dare un addio al cartellino marcatempo vecchio stile.

Ciò significa che, nel momento in cui il lavoratore accederà nei locali di lavoro per marcare la presenza, dovrà essere ‘riconosciuto’ personalmente. Non solo timbratura, dunque, quand’anche la prova di un'effettiva presenza fisica grazie a «sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza» adottati «in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso. Una ‘task force’ (53 componenti), avvalendosi della collaborazione delle Prefetture (necessaria per i rapporti con gli enti locali), opererà allo scopo di redigere (e di verificare) un piano triennale per rilevare il rispetto dei principi di efficienza, di imparzialità e di buon andamento. Questo nucleo potrà effettuare sopralluoghi nelle Pp.aa. col compito di definire azioni correttive quando siano state evidenziate misure organizzative e gestionali lontane dall'efficienza.



Il d.d.l. in discorso conferma la norma di interpretazione autentica finalizzata - nella sostanza - a disapplicare l'art. 23, c, 2, del dlgs n. 75/2017, che impone alla contrattazione decentrata il rispetto del tetto di spesa del 2016. Tale norma, improvvidamente richiamata dai contratti nazionali collettivi, aveva finito per scaricare - sui fondi della contrattazione decentrata - il finanziamento degli incrementi dei costi per le progressioni orizzontali dando l’impressione che si volessero inglobare le voci connesse allo stipendio tabellare (straordinari, turno, lavoro notturno e festivo). I Ccnl hanno provato a rimediare a questo effetto mediante dichiarazioni congiunte volte a chiarire che la somma di 83,20 euro e gli incrementi delle posizioni di sviluppo siano fuori dal computo degli aumenti contrattuali. Ciò ha scatenato contrasti interpretativi tra le Sezioni regionali della Corte dei conti, risolti finalmente dalla deliberazione n. 19/2018 della Sezione autonomie, secondo i cui Giudici il finanziamento dell'indennità di 83,20 euro e del maggior costo delle progressioni orizzontali non può ricadere sul fondo. Comunque si tratta di un rimedio solo parziale che lascia a carico dei fondi le altre spese sottolineate. Dunque, un’interpretazione autentica risulta necessaria, confidando che non giunga tardi, dal momento che le Amministrazioni debbono chiudere la contrattazione decentrata entro il 31 dicembre.

Infine, il disegno della Ministra Bongiorno cerca di risolvere l'enorme problema causato dal ‘crack’ finanziario dell'appaltatore selezionato dalla Consip per un rilevantissimo numero di lotti di fornitura dei buoni-pasto, in conseguenza di cui è stato risolto il contratto. Una volta entrato in vigore, le Amministrazioni si faranno restituire dai dipendenti i buoni pasto maturati e non spesi, per sostituirli con altri di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente.

Claudio de Luca