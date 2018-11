Molise maglia nera dell'abusivismo edilizio

TERMOLI. Dissesto e tragedie. Si rincorrono in queste ultime ore e nei giorni precedenti statistiche di ogni genere. Una ci ha colpito ed è quella relativa all'abusivismo edilizio. Secondo un dato del 2015 (e non c'è numero più consolidato dell'abuso edilizio...) il Molise era in testa con la maglia nera per abitazioni abusive costruite nel 2015 per 100 abitazioni legali. Ben il 69,5%, in pratica 7 ogni 10. Dietro regioni come Campania e Calabria, ma distanziate di 6 e 8 punti. La media italiana è del 19,7%, col Nord al 6,7% e l'1.5% virtuosissimo del Trentino Alto Adige, il Centro col 18,9% e il Sud col 47,3%. Come dire, chi è causa dei suoi guai pianga se stesso (e anche gli altri).

I dati sono Ansa-Centimetri, pubblicati come infografica dal Tgcom24.