TERMOLI. Un grande successo di pubblico e di consensi al di là di ogni più rosea previsione quello ottenuto ieri pomeriggio, dallo spettacolo “Cento anni dalla grande Guerra” curato e realizzato da Nicolino Cannarsa e l’associazione teatrale ‘U Battellucce e patrocinato dal comune di Termoli. L’auditorium di Santa Maria degli Angeli era colmo di gente che ha avuto spesso momenti di genuina commozione. Il lavoro portato sul palco sabato sera ha dietro le retrovie, per restare in tema bellico, un ricco e lungo lavoro di ricerca e preparazione. Il tema, ovviamente, è stato quello della Prima Guerra Mondiale con un approfondimento su Termoli e i suoi soldati. La nostra città, infatti, ha pagato un grosso tributo di sangue a causa dei molti giovani che hanno combattuto; i volti, i nomi, le storie e la morte dei giovani dimenticati sono stati raccontati ieri sera in occasione del centesimo anniversario e sono stati volutamente ricordati nel lavoro fatto dall'Associazione.

La rappresentazione ha visto un grande lavoro di preparazione: le ricerche e l’adattamento del testo sono state curate da Giovanni Figliola, il coordinamento da Nicolino Cannarsa e ha visto la partecipazione straordinaria del Coro ‘Gruppo degli Alpini’ sezione di San Salvo che, con i loro canti di montagna e quelli patriottici, ha trasportato tutti sui luoghi del tragico e asperrimo conflitto. Molto bravi i ragazzi de ‘U Battellucce, gli Alpini, i rappresentanti delle associazioni militari e degli ex combattenti presenti, ma lasciateci fare una citazione di merito per Manfredo Cannarsa che ha raccontato magnificamente quattro battaglie del conflitto '15/'18, in un modo così perfetto e dettagliato; ma anche il "Milite Ignoto" impersonato da un geniale Nicola Fratta ha commosso tutti durante la recitazione della preghiera del Milite Ignoto e soprattutto l'ingresso della piccolissima Francesca che gli ha posto tra le mani un mazzo di fiori.

La canzone finale interpretata dai componenti dell'Associazione ‘U Battellucce è stato un altro momento di commozione generale, non ultimi per gli stessi interpreti. Alla fine dopo la lettura del proclama di vittoria da parte del re d'Italia, sono partite le note della canzone "Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio ..." e cinque minuti continui di applausi per gli interpreti sul palco.