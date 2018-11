«Caro maestro ti scrivo... sulla Galleria civica»

TERMOLI. Parole forti, fortissime, quelle del maestro Achille Pace, ideatore e fondatore del Premio Termoli, che per decenni ha proposto i più grandi nomi dell’arte contemporanea in città.

Il vulnus è sempre quello, la chiusura e la mancata ristrutturazione della Galleria civica di piazza Sant’Antonio.

Un pensiero espresso come risposta a un post pubblicato da Ciro Stoico, cittadino attivo più di alcuni consiglieri comunali.

«Carissimo maestro Achille Pace ti scrivo per esprimerti la mia vicinanza e in qualche modo condividere il tuo rammarico per le sorti della Galleria Civica. Oggi assurdamente chiusa. Sede naturale del Premio Termoli, ha consentito alla città di Termoli di salire su un palcoscenico ambito, quello della ribalta nazionale e nel corso degli ultimi 60 anni, conseguire un patrimonio artistico di elevato valore. Le cause di questa scellerata chiusura sono riconducibili ad una chiara e mirata volontà politica.

Cancellare la storia e l'immagine di una città e barattarla con l'ennesima colata di cemento. Nell'intento di compiere quest'atto, la Galleria Civica è stata addirittura rimossa dall'elenco dei beni immobiliari di proprietà del comune di Termoli. L'ennesimo schiaffo dato alla comunità termolese. E' prossima la 61^ edizione del Premio Termoli e mi sarei aspettato una ricucitura del rapporto, tra l'amministrazione comunale e la sua persona, ma purtroppo non c'è stata. A curare la 61^ rassegna sarà l'artista Attilia Fattori Franchini, oggi residente a Londra. Compenso onnicomprensivo 7mila euro.

Oltre al curatore della rassegna al fine di incrementare il livello della prestigiosa rassegna artistica in ambito nazionale e internazionale, è stata affidata la gestione delle pubbliche relazione e ufficio stampa alla giornalista Alessia Fattori Franchini. Una certa assonanza al costo onnicomprensivo di euro 1.866,60. Poi a seguito di un’approfondita ricerca tra i principali organi di informazione e comunicazione nel panorama editoriale italiano dell’arte contemporanea, è stata individuata la Contrappunto srl, con sede in Via Arena, n.23 – 20123 Milano. La società in questione alla modica cifra di euro 8.052 progetterà dei grafici diretti alla creazione di una nuova identità per il Premio Termoli.

Milano da bere e da disegnare. Pur consapevole delle altissime capacità professionali dei professionisti e azienda citati, mi domando perché i cittadini termolesi devono pagare un addetto stampa e uno alla cultura. Oltre al rammarico dell'isolamento riservato alla sua persona devo dire francamente che l'inizio di questa ennesima 61^ edizione è disarmante. Infine e non per ultimo voglio esprimerle tutta la mia gratitudine per il lavoro svolto e per quello che lo attende.

Con stima e affetto».

A questa lettera sin troppo aperta, che si chiude con un Post scriptum (Accenderemo un grosso faro su questa edizione oltre a gettare uno sguardo su quelle passate) Achille Pace risponde così: «E' necessario ch'io risponda mettendo in luce quelle che sono le mie considerazioni e il mio giudizio su un'azione politica che ha dell'assurdo e come al solito a danno dei cittadini che sono chiamati a pagare per le inique decisioni dell'amministrazione , Direi che sarebbe arrivato il momento per dire un basta definitivo alle angherie amministrative. Sarebbe il momento di dimostrare che il potere è nelle mani del popolo, non in quelle di certi individui che continuano ad agire indisturbati e arbitrariamente senza la condivisione popolare. Questa non e democrazia, né dittatura. E’ qualcosa di peggio. Intervenite finché siete in tempo!»