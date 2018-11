Due termolesi al quiz "Guess my age" di Enrico Papi

TERMOLI. Due molisane stasera si cimenteranno nel conosciutissimo quiz a premi “Guess My Age” (“Indovina la mia età”) condotto da Enrico Papi. Il popolare gioco a premi consiste nel cercare di indovinare l’età di 7 concorrenti, da 18 anni in su partendo da un montepremi di 100.000 euro, che mano mano va a scendere a seconda degli errori fatti. Indovinare l’età dell’ultimo concorrente dà diritto ai concorrenti di portare a casa il montepremi rimasto. Il quiz, creato dalla multinazionale dei format televisivi Magnolia, è prodotto in altri diversi paesi europei, ma quello italiano è sicuramente il più divertente in quanto la trasmissione di basa sulla vena ironica e gioiosa di Enrico Papi che scherza con i concorrenti, che spesso stanno al gioco suscitando l’ilarità del pubblico.



Le concorrenti molisane sono due amiche per la pelle: Celeste Di Lizio di San Giacomo degli Schiavoni, Sommelier e insegnante di degustazione del vino, e Clementina De Felice di Termoli, proprietaria di un Bed & Breakfast, che si sono conosciute sui banchi del Liceo Scientifico Statale “Alfano da Termoli”. Chi le conosce è pronto a scommettere su una puntata scoppiettante e piena di colpi di scena. Allora stasera tutti a vedere la trasmissione su TV8 (ottavo canale sul digitale terrestre e 121 sulla piattaforma Sky) dalle ore 20.25.