Mucchietti immobiliare, impugnato al Tar l'atto del Consiglio comunale

TERMOLI. E’ tornata d’attualità col blitz della Guardia di Finanza di martedì scorso la vicenda annosa che contrappone la società Mucchietti immobiliare srl al Comune di Termoli sulla lottizzazione che non perviene al permesso di costruire. Esposti in Procura, sentenze di Tar e Consiglio di Stato, delibere di Consiglio comunale, come quella del 9 luglio scorso. Ed è proprio questo provvedimento d’aula che la società ha promosso un nuovo ricorso al Tar Molise, “per l’annullamento, previa sospensione nonché declaratoria di nullità in parte qua - della delibera di consiglio comunale di Termoli n. 24 del 09.07.2018, non notificata, con la quale è stato annullato in autotutela la delibera del commissario ad acta n. 1 del 21.06.2017, nonché confermato la delibera di c.c. n. 70/2015 già dichiarata nulla dal Tar Molise con sentenza n. 104/2017.

Oltre che di tutti gli altri atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusa la relazione tecnica del settore terzo - programmazione e gestione del comune di Termoli del 04.06.2018 e ivi inclusi, ove necessario, gli atti confermati e già impugnati quali presupposti alla delibera di c.c. n. 70/2015, ovvero la relazione istruttoria del settore III — programmazione, governo e gestione del territorio nel merito della perimetrazione degli insediamenti abusivi del 14.12.2015. Infine, contro la delibera di g.c. n.11 del 09/01/2014 e la determina dirigenziale n.263 del 12/02/2014”. La società ricorrente ha pertanto chiesto all'adito Tar Molise “di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato. Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese ed onorari di giudizio”. Il Comune di Termoli ha autorizzato il sindaco alla costituzione in giudizio e ha affidato la difesa dell’ente all’avvocato Lorenzo Derobertis.