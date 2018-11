Ripartono gli incontri mensili con i giovani e il vescovo De Luca

CAMPOMARINO. Ripartono gli incontri mensili del “Dove due o più” organizzati dal Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Termoli-Larino. Tutti sono invitati a partecipare ai momenti di ascolto, condivisione, testimonianza e preghiera con la partecipazione del vescovo, Gianfranco De Luca.

L'iniziativa prende spunto proprio dalle parole di Gesù nel Vangelo secondo Matteo (Mt 18, 20): “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” per rinnovare il senso e l'importanza dell'incontro tra le persone per ascoltare, conoscere e condividere la Parola in ogni esperienza di vita quotidiana.

I primi due appuntamenti sono in programma venerdì 9 novembre alle 19.30, nella Chiesa di “Santo Spirito” a Campomarino e venerdì 14 dicembre, sempre alle 19.30, nella Chiesa “Sant'Antonio di Padova" a Santa Croce di Magliano.

“In ogni incontro del “Dove due o più” - spiega don Pio Di Rosario, responsabile del servizio diocesano di Pastorale Giovanile - vivremo, come già fatto in passato, un momento di preghiera, riflessione ed approfondimento della fede attraverso il confronto tra di noi e con alcuni testimoni. Oltre ai momenti di preghiera e riflessione ci sarà anche modo di vivere ciò che meditiamo insieme al nostro Vescovo attraverso alcune esperienze che verranno proposte durante l’anno”.

Le parole guida di quest'anno che accompagneranno gli incontri con i giovani riprendono il Vangelo secondo Giovanni con la domanda rivolta a Gesù dall'apostolo Tommaso: “Signore dove vai e come possiamo conoscere la via?” e Gesù che risponde: “Io sono la via, la verità e la vita” 14,4-5).

Per tutte le informazioni è disponibile anche la pagina Facebook “Giovani della Diocesi di Termoli-Larino”