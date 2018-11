Proseguono i lavori alla rotonda della Madonnina

TERMOLI. Proseguono i lavori di realizzazione degli arredi urbani utili al collegamento diretto tra via Abruzzi, via Dante e la stazione ferroviaria.

Nell'ambito della nuova rotatoria che sorge proprio tra via Abruzzi e la stazione, via Cesare Battisti e via Dante è stata posizionata la fontana e sono stati realizzati i cordoli della stessa rotatoria.