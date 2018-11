TERMOLI. Gli scorsi 2, 3 e 4 novembre la S.A.S. (Società Amatori Schaferunde) Regione Emilia, presso lo stadio comunale "Lauro Bolelli” di Campogalliano (MO), ha organizzato il 62° Campionato italiano di addestramento cani e il 26° di questi nati e allenati in Italia. Un evento che diventa per noi interessante perché a vincere nella sezione attacco come miglior cane addestrato è stato Zeus von Schloss Solitude con il suo addestratore termolese Vincenzo Magnati con il punteggio 97- 91-93 tot punti 277; 2° posto ad Alessandro Giannini con il cane Naky di Casa del Beato con punti 95-91-91 tot punti 277 e al 3° posto Angelo Taddei con il cane Satoris Inco, punti 98-89-90 e un tot punti 277.

Alla gara hanno partecipato 70 addestratori da tutta Italia e Vincenzo Magnati ha trionfato davanti a tutti conquistando il titolo prestigioso di campione d'Italia assoluto come addestratore. A Termoli opera nell'area del torrente Sinarca dove addestra splendidi esemplari di cani e questo successo importante che ha conseguito accrescerà sicuramente il suo prestigio e il suo amore per Zeus e per tutti gli altri amici a quattro zampe.