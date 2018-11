Avere senso civico a Termoli: la nuova sfida

TERMOLI. In pieno centro a Termoli, all’uscita di scuola, in piazza Monumento, mamme indignate nel vedere cani al guinzaglio fare bisogni in qualche angolo.

Potrebbe esserci indignazione se i bisogni non fossero stati raccolti e dopo la ricerca di un bidone della spazzatura non fossero stati gettati ma così non è.

Torniamo quindi a parlare di senso civico nella nostra cittadina e di falso perbenismo e lo facciamo sulla testimonianza di Rosaria Verini, non nuova a metterci la faccia.

«Avere senso civico significa essere a conoscenza del fatto che facciamo parte di una comunità, di essere in stretta correlazione con altri esseri umani e in qualche modo anche dipendere da loro. Per questo, avere senso civico significa rispettare gli altri, il gruppo, la comunità e sentirci parte integrante, sentire il senso di responsabilità oltre che di appartenenza. Certo è che al mondo d’oggi, con tutto ciò che accade dimentichiamo che il senso civico è la base per apportare migliorie a quanto menzionato.

La comunità non è formata solo da persone, esistono anche gli animali domestici, per i quali esistono leggi vigenti secondo le quali è importante che non vi siano abbandoni - puniti legalmente - Articolo 727 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398).

Altrettante leggi che riguardano ammende relative a: Multe ai padroni dei cani maleducati: cosa prevede la legge: microchip, guinzagli, bisogni in strada e cinture di sicurezza.

Venendo al sodo: affinché ogni padrone rispetti le leggi vigenti museruola e cintura a parte si rende necessario da parte degli enti quali amministrazioni comunali, predisporre appositi contenitori per la raccolta dei bisogni.

L’amministrazione del nostro Comune aveva provveduto a distribuire tali contenitori specie nelle zone centrali e lungomare Nord.

Purtroppo i soliti atti vandalici di teppistelli gran maleducati figli di genitori che lamentano la vista di pelosi passeggiare nelle vie centrali della città hanno distrutto tutto.

Come pur hanno reso deplorevole nella notte di Halloween, vigilia di Ognissanti, le amate statue in memoria di Jacovitti etc con rifiuti e ogni sorta di escremento.

Vogliamo prendercela con i cani ed i loro padroni o vogliamo multare giovani e vecchi maleducati privi di senso civico e rispetto per i propri simili?»