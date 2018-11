PORTOCANNONE. Tra i Comuni con maggiori disagi agli edifici pubblici senza dubbio vi è Portocannone, che ha dovuto dichiarare inagibili sia la scuola elementare che il municipio. Un mese e mezzo fa, dopo il tour a Guglionesi e Palata con la Ministra Lezzi, il governatore del Molise Donato Toma e l’ingegner Mogavero si recarono proprio a Portocannone, per portare la solidarietà della Regione alla località arbereshe. Venne effettuato un sopralluogo al plesso didattico sgomberato, alla presenza del sindaco Giuseppe Caporicci. Lo stesso primo cittadino, dopo i 300mila euro che erano stati stanziati dalla vecchia giunta Frattura, ha puntato dritto a compartecipare ai fondi del Miur per completare la ristrutturazione del plesso, a partire dalla palestra e in tutti gli altri ambienti.

Una richiesta che il Comune di Portocannone ha avanzato all’indomani del sisma di metà agosto, per superare anche i vincoli ordinari derivanti dalla condizione di dissesto finanziario. Un finanziamento, quello del Miur, che era in corso di registrazione. Intanto, il primo lotto vedrà l’apertura del cantiere in questa settimana e lunedì c’è stato il sopralluogo da parte della ditta che eseguirà i lavori, l’impresa Basilico. L’importo dell’appalto, appunto finanziato coi 300mila euro della Regione Molise è di 260.373,01 euro. L’azienda edile di Gissi realizzerà interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico.