Arriva l'influenza stagionale, attenti alle malattie respiratorie

TERMOLI. Ci siamo, l’influenza stagionale ha fatto la sua comparsa. Durante la 44esima settimana sono stati confermati 2 casi di influenza in Italia. La vaccinazione antinfluenzale è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia e ridurne le complicanze.

La vaccinazione è offerta gratuitamente alle persone che rientrano nelle categorie a rischio di complicanze, ma è comunque indicata per tutti i soggetti che desiderino evitare la malattia e che non abbiano specifiche controindicazioni, sentito il parere del proprio medico. Il periodo indicato per la vaccinazione antinfluenzale è, per la nostra situazione climatica e per l'andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre.

Di questo abbiamo parlato col dirigente medico dell’Uoc di Medicina generale del San Timoteo di Termoli, il dottor Nicola Milano, che ci ha confermato come le malattie respiratorie siano la vera epidemia del terzo millennio.



«Secondo le stime della Organizzazione Mondiale della Sanità la sola Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) nel 2020 diventerà la terza causa di morte nella popolazione generale, dopo le malattie cardiovascolari e le malattie neoplastiche. Ciò è dovuto soprattutto all’allungamento dell’aspettativa di vita, all'abuso del fumo di sigarette e, in misura minore, all’inquinamento atmosferico.

Nella regione Molise, ancor più rispetto al resto dell’Italia, gli anziani ultrasessantacinquenni rappresentano il 22% della popolazione, con valori che raggiungono in alcuni ambiti territoriali il 29% (fonte ISTAT-Osservatorio Fenomeni sociali- Regione Molise). Passando alle malattie respiratorie su base infettiva, basta un esempio solo, l'epidemia influenzale. Come è noto, l’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica oltre che una rilevante fonte di costi diretti e indiretti. In Italia, come nel resto del mondo, l’influenza si presenta in forma epidemica nella stagione invernale e colpisce, in media l’8% della popolazione: nel 2017 ci sono stati 5 milioni 400 mila casi e nella prossima stagione invernale, solo in Molise, dobbiamo aspettarci circa 30 mila casi. Come tutti sanno, l’influenza nel soggetto giovane è una malattia curabile e guaribile, mentre nel soggetto compromesso, anziano ed affetto da malattie croniche è una malattia potenzialmente letale. Serve perciò mettere in atto efficaci misure di prevenzione, rappresentate soprattutto dalla vaccinazione antiinfluenzale, a cominciare da questo periodo! Oltre tutto il ceppo H3N2 isolato quest’anno mostra una particolare virulenza, soprattutto per le categorie maggiormente a rischio (bambini, anziani, malati cronici, donne in gravidanza, immunodepressi)».

A fronte di questi allarmanti dati epidemiologici, grazie all’impulso e al nuovo imprinting culturale dato dal dottor Nicola Milano, primario della Unità operativa complessa di Medicina Interna, epidemiologo ed esperto di malattie respiratorie, è stato attivato, presso l'ospedale di Termoli, un setting di prestazioni diagnostiche in ambito pneumologico, unico all’interno dell’intera regione. Infatti, presso l’Unità operativa di Medicina Interna del San Timoteo è possibile accedere a esami strumentali di diagnostica funzionale respiratoria che indagano tutte le fasi della respirazione, dalla ventilazione alla diffusione, al trasporto dei gas respiratori, allo studio della reattività bronchiale, dei parametri respiratori a riposo ed in corso di esercizio fisico, allo studio dei disturbi respiratori nel sonno.



«Oltre a ciò è stato creato un settore specifico di intensivologia respiratoria, che è quella branca della medicina che consente di trattare in maniera non invasiva pazienti critici con gravi insufficienze respiratorie che altrimenti sarebbero ricoverati in terapia intensiva e trattati in maniera invasiva mediante tracheostomia – ci ha illustrato il dottor Milano - a proposito dello studio dei disturbi respiratori nel sonno occorre precisare che l’impatto sociale delle cosiddette Osas (apnee ostruttive nel sonno) è davvero rilevante ove si consideri che l’apnea ostruttiva nel sonno è considerata fattore di rischio indipendente per malattie cardiovascolari e cerebrovascolari oltre che nell’infortunistica stradale e del lavoro, con un rischio in termini di salute pubblica comparabile addirittura a quello attribuito al tabagismo.



Ciononostante è una patologia sotto diagnosticata ma che molto spesso si rende responsabile di problemi importanti che incidono sulla qualità e sull’aspettativa di vita di chi ne è affetto. Se si venisse a conoscenza che, presso questo ospedale, questo reparto c’è la disponibilità di una diagnostica di primo e secondo livello, si potrebbe rendere un servizio eccellente all’utente.

Un appello alle categorie a rischio, per quanto riguarda la vaccinazione, quindi, agli anziani over 65, agli operatori sanitari, ai soggetti affetti da malattie croniche, ai soggetti immuni depressi. Vaccinatevi perché il rischio per questi soggetti è alto. Il virus di anno in anno è soggetto a mutazioni e d’inverno, a causa del freddo vengono danneggiati i meccanismi di difesa delle vie aeree, per questo motivo l’influenza arriva in questo periodo dell’anno».