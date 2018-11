Variante al Prg, Giarrusso sconfessa l'iter del Comune

TERMOLI. Ieri mattina il direttore del IV Compartimento (Governo del territorio) della Regione ha inviato una lettera al Sindaco del Comune di Termoli, al Rup Mandrile, ai direttori, facenti capo al I Dipartimento, del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari Istituzionali nonché del Servizio Coordinamento FSC; lettera comunicata per conoscenza anche al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore Regionale ai Lavori pubblici e Infrastrutture, all’assessore Regionale all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale.

La lettera contesta che qualsivoglia organo della Regione abbia mai approvato, assertivamente o silentemente, la variante al piano regolatore che consentirebbe all’Amministrazione comunale di Termoli di realizzare il complesso edilizio polifunzionale sul litorale nord, previsto dal progetto Mobilità Sostenibile.

Trascriviamo due passaggi salienti della lettera.

«In conclusione, sulla base della legislazione nazionale e regionale vigente, non si può ritenere concluso il procedimento di approvazione della variante urbanistica in quanto non è possibile attribuire in capo al Rappresentante unico il potere di manifestare una volontà dell’Amministrazione successiva ed estranea al momento conferenziale e quindi non compresa nella delega di cui alla deliberazione di Giunta regionale n° 145/2017.

L’Amministrazione comunale in indirizzo, nel formulare le proprie eventuali deduzioni a quanto sopra evidenziato, tenga presente che all’Amministrazione regionale non è mai stata formalmente inviata la delibera del Consiglio comunale di adozione della variante e, quindi, non si ritiene ancora attivato il termine di cui all’art. 19 del DPR 327/01.»

La medesima lettera contesta anche la difformità del progetto previsto nell’accordo di programma quadro con la Regione, di 14,9 milioni, comprendente tunnel e parcheggi, rispetto a quello andato a gara, di 19 milioni, che include anche i locali commerciali, quelli ricettivi e l’auditorium (successivamente diventato teatro con un ulteriore incremento dei costi di quasi un milione). Ecco il passo della lettera.

«Infine si segnala che il progetto di che trattasi presenta un importo complessivo sostanzialmente diverso da quello previsto nell’accordo di programma quadro viabilità sottoscritto il 16-11-2015, si ravvisa pertanto l’opportunità di chiarire, come già evidenziato nella nota prot. n. 137250 del 29.10.2018, anche quest’ultimo aspetto».