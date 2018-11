Bella vittoria per il Vespa Club Thermularum in Toscana Copyright: Vespa Club Thermularum

TERMOLI. Il Vespa Club Thermularum ha riportato una bella vittoria al V raduno organizzato in Toscana dai colleghi del club di Follonica, in provincia di Grosseto.

Durante il fine settimana scorso, il 2 e 3 novembre, i vespisti termolesi hanno raggiunto la località toscana in sette ore attraversando prima il Molise, raggiungendo poi Roma e infine arrivando nella città che ha accolto centinaia di appassionati delle due ruote.

L'appuntamento a Follonica rappresentava anche l'ultima prova del Campionato turistico 2018 del Vespa Club d'Italia. I quattro equipaggi Termolesi si sono classificati secondi al raduno, riportando a casa anche la targa per i vespisti che hanno percorso più chilometri, ovvero 520.

"Siamo partiti gioiosi - afferma il presidente Jerry Carotenuto al rientro in città - e siamo tornati vittoriosi. Abbiamo fatto un lungo viaggio ma ne è valsa la pena e ci siamo divertiti, come accade ogni volta che raggiungiamo diversi posti in Italia a bordo della Vespa e grazie alla Vespa che ci permette di incontrare tante persone, scoprire posti e condividere una passione per qualcosa che ha fatto la storia. Devo ringraziare i soci che partecipano, che seguono il club e che permettono di arrivare a questi bei traguardi".

A fine campionato turistico, il vespa club Thermularum ha ottenuto il 28esimo posto in Italia, con 12.263,50 chilometri percorsi nel corso dell'anno e il primo in Molise, secondo invece tra Abruzzo e Molise. Il campionato è stato vinto dal club di Artena, paesino vicino Roma.