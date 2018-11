TERMOLI. Non è un ristorante, un bar o un esercizio pubblico, ma un semplice ritrovo di amici che quando hanno voglia di evadere dalla routine quotidiana, si recano al Borgo Antico, a nu ritrovo de "Antonie Ghiettone", personaggio molto conosciuto a Termoli, il quale gestisce questo posto come una sorta di locale condiviso con i suoi tanti amici e di tanto in tanto per qualche ricorrenza, si fa una corposa spesa tutti assieme.

Lo stesso Antonio, che ha una gran passione per la cucina, si mette "a' mantire", il classico grembiule da cucina, e comincia a preparare dei pranzi succulenti per tutti i partecipanti.

Per quest'oggi ha prima pulito alla perfezione e poi preparato una padella di pesce fresco da poco pescato, pronto per essere cucinato e degustato, sotto invito del senatore Giuseppe Astore che aveva ospiti a casa. Quest'ultimo è ormai un frequentatore abituale del locale di Ghiettone e si è talmente integrato bene nella nostra città che ha deciso di acquistare una casa proprio nel cuore del Paese Vecchio dove risiede fisso per tutta l'estate e poi saltuariamente in inverno.

Nel locale di Ghiettone, ci si diverte tanto grazie ai tanti personaggi che lo frequentano, tante le risate quando ci sono le partite a carte. Questa mattina mancavano alcuni "personaggi" come Antonio Aprile, Gerardo detto Jerry e Giovanni. L'unico neo sono i malsani miasmi emanati dal depuratore che arrivano fin lì. Una volta il locale è stato scelto anche per girare una scena del film "Isole" con Asia Argento e Giorgio Colangelo, film ambientato alle isole Tremiti, ma che coinvolse tante persone di Termoli per alcune comparse. Intanto se non potete gustarvi questo delizioso pesce con le papille gustative, fatelo con gli occhi tramite il video allegato.