Lutto a Larino, si è spento Ruggiero Pizzi

LARINO. Riceviamo e pubblichiamo la nota del movimento Il Germoglio di Larino, in cui viene espresso cordoglio per la scomparsa di Ruggiero Pizzi:

«Questa mattina, dopo una lunga malattia, ci ha lasciati per sempre il segretario nonché fondatore del nostro movimento Ruggiero Pizzi.

Un uomo che amava profondamente il nostro paese e per il quale si è speso molto da un punto di vista politico, rivendicandone soprattutto la centralità culturale nell'ambito dell’intero territorio molisano.

Grazie alla sua caparbietà era riuscito, durante i mandati da consigliere comunale e assessore alla cultura- vice sindaco, ad ottenere risultati importanti come il finanziamento per la realizzazione del primo ente fiera, poi dirottati per il recupero dell’edificio ex carcere nel centro storico, oltre che numerose iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale larinese.

La sua perseveranza lo ha portato a non mollare anche quando in ultimo era sopraggiunta la malattia, ciononostante riuscendo a dar linfa al nostro movimento e a guidarlo fino alle elezioni comunali di quest’anno.

La sua vita non è stata solo politica. Appassionato di calcio, è stato dirigente della Frenter Larino e giornalista sportivo per emittenti televisive regionali.

Grande stimatore del professor Ugo Pietrantonio, spesso da lui citato con ammirazione nelle nostre riunioni, ci ha lasciati proprio nel giorno in cui ricorre il centenario della nascita dell’illustre professore. Ai suoi cari va il profondo cordoglio di tutti gli appartenenti al movimento Il Germoglio. Caro Ruggiero, grazie per gli insegnamenti che ci hai lasciato!»

Anche l'Amministrazione cumunale si stringe intorno alla famiglia: «Questa mattina, presso l'Hospice Madre Teresa di Calcutta, è venuto a mancare Ruggiero Pizzi, più volte amministratore del Comune di Larino in qualità di Vice-Sindaco e Assessore. L'amministrazione tutta porge le più sentite condoglianze ai familiari.»



I funerali si terranno domani alle 10:30, presso la chiesa beata Maria Vergine delle Grazie.