Torna l'acqua a Montecilfone, ma restano molte criticità

MONTECILFONE. Risolta la perdita del tubo principale. Acqua erogata normalmente a Montecilfone, ma vi sono numerose altre perdite. Il problema è la pressione, per via della eliminazione del serbatoio e dello stato delle vecchie condotte in ghisa non ancora sostituite. «Già le scorse settimane abbiamo chiesto a Molise Acque l'installazione di un riduttore. Domenica riprendiamo con le riparazioni e lunedì sollecitiamo Molise Acque», ha riferito il sindaco Franco Pallotta.