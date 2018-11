«Ciao Angelo!» Apprezzato sui social il gesto degli altri senzatetto

TERMOLI. Ha coinvolto moltissimi utenti social la pubblicazione della foto che documenta il pensiero, il ricordo che gli altri senzatetto, i cosiddetti "Homeless", hanno voluto fare per non far disperdere nella memoria collettiva la figura di uno di loro, Angelo Senese, tragicamente scomparso giovedì sera in via D'Ovidio.

Proprio lì, il 50enne di origini barlettane, ricordato anche nella conferenza stampa della Caritas, da suor Lidia, che si recò sul posto dopo l'avvenuto dramma, fu vittima di un malore fatale.

E proprio in via D'Ovidio è stato posto un mazzo di fiori con alcuni lumini, firmati appunto dai senzatetto di Termoli.