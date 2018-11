TERMOLI. Settant'anni trascorsi con forbici, rasoio e pettine in mano; di questi 70 ben 53 trascorsi nel suo locale da barbiere e parrucchiere allestito all'interno della stazione ferroviaria. Stiamo parlando di Giuseppe Perazzelli, meglio conosciuto come "Peppino u' varvire da stazione".

Peppino per 53 anni, da quel lontano giugno 1965, è stato il barbiere della stazione ferroviaria di Termoli. Durante la nostra intervista ci ha raccontato aneddoti e storie di questi suoi lunghi anni da barbiere, la tipologia dei clienti fissi e di quelli occasionali o di passaggio alla stazione.

Ma il motivo per cui abbiamo incontrato Peppino è perché un giorno di qualche mese fa gli è arrivata una lettera del Comune che gli annunciava che a causa di alcuni lavori alla viabilità, la sua attività sarebbe stata chiusa. Ora pare che ci sia una remota possibilità che il piccolo locale a fianco di quello che usava lui per esercitare, potrebbe essergli consegnato per poter, se vuole, continuare ancora per un po' nella sua attività.

Egli ha ringraziato e detto: "Se la salute mi accompagna potrei continuare ancora un po’, perché no!" Ascoltiamolo in questa video intervista e conosciamo meglio un autentico personaggio termolese.