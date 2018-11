«Gli indifferenti», germogli di società glaciale

TERMOLI. Lo spunto di questo intervento mi proviene da un episodio accaduto pochi giorni fa a Termoli. Non è il primo e non sarà l’ultimo. Angelo, un senzatetto, uno dei tanti esseri umani invisibili fino a quando non diventano, protagonisti di eventi dolorosi. Alcuni testimoni che l’hanno visto qualche istante prima del decesso e hanno raccontato che barcollava e si muoveva con estrema fatica. Forse è caduto a terra ed ha battuto la testa, perché tra la fronte e la tempia presentava una ferita lacero-contusa. È morto tra le braccia dei soccorritori che hanno provato inutilmente a rianimarlo. Era uno dei tanti che frequentava la Caritas, dove era assistito e dove si recava sia per mangiare sia, quando possibile, per lavarsi. Questo episodio che ormai rientra nella routine quotidiana mi riporta alla memoria un romanzo meraviglioso che lessi quando ero giovanissimo, ai tempi del liceo. “Gli Indifferenti”, un capolavoro della letteratura italiana che segnò una svolta considerevole nella cultura letteraria europea. Con questa opera d'arte l’autore mette finalmente l’indifferenza tra le espressioni di degradazione dell'uomo che rassegnato e sconfitto, rinuncia a vivere. L’indifferenza dunque diventa inerzia morale, indolenza esistenziale, superficialità, con cui la società civile dell’epoca si pone nei confronti dei problemi dell'esistenza, dei valori più veri e profondi insiti nell'essere umano. Voltare le spalle nei confronti del prossimo è il frutto di questa indifferenza ed è il vero problema della società contemporanea. Moravia è attualissimo. Non possiamo essere indifferenti di fronte al senso di umanità poiché appartiene a ciascuno di noi, non fosse altro perché siamo umani o perlomeno dovremmo esserlo.

Penso a quanta ingiustizia porti con sé questa sempre più disumana società degli indifferenti. Quegli indifferenti (lo siamo tutti chi più e chi meno) che costituiscono la società, cosiddetta civile, sempre meno inclusiva, inospitale, nemica di qualsiasi diversità o presunta anomalia, rispetto a una conformità di un sistema che vogliamo perfetto e a un’apparente normalità che ci fanno sentire pienamente integrati. Mi sento colpevole e sento incombente l’indifferenza, l’apatia, il distacco e la freddezza di chi volta spesso la faccia dall’altra parte. Il peso del pensiero, inespresso ma manifesto, di chi vive e si muove pensando: tutto quel che non mi tocca direttamente, non mi riguarda, non è affar mio. Mi fermo, penso e mi dico: non ci sono parole efficaci per testimoniare e gridare tutto il male che ci circonda e non ci sono parole per esprimere il senso d’ignavia nei confronti di questo male. Quella persona, morta e dimenticata da tutto e da tutti, non diversa da un nostro familiare, sarebbe potuta essere ciascuno di noi. Costretto a morire da solo, nell’assoluta indifferenza della nostra brutale società disumana e disumanizzante. Questo siamo diventati.

Credo che si possa aiutare l’altro anche rivolgendogli soltanto la parola, dandogli ascolto, aiutarlo a sentirsi meno solo. Restare umani non è poi così difficile. Non è a suon di chiacchiere che si porta conforto a chi vive, e muore, per le strade. Dobbiamo reagire e superare l’indifferenza, la paura, la percezione che i problemi siano sempre degli altri, aprire strade e incontrare spazi che aiutino a oltrepassare diverse forme d’insensibilità. Puntiamo sulla costruzione di vincoli personali, relazioni strette e risposte collettive. Proviamo a considerare la dignità di ogni essere umano come valore supremo. Sono questi alcuni criteri di giudizio per cambiare, per provare a essere migliori. Se non faremo questo minimo sforzo la grave crisi antropologica che stiamo attraversando, si aggraverà fino a diventare patologica siano a incancrenirsi inesorabilmente. Voglio precisare che non si tratta solo dell'indifferenza per i barconi degli immigrati che affondano in mare, ma di una forma d’insensibilità, di anestetizzazione sociale, una sorta d’innalzamento della soglia in grado di attivare atteggiamenti di pietas e comportamenti di partecipazione. Nella società degli indifferenti, il singolo mette in atto le proprie strategie difensive di adattamento alla mutata situazione, arrivando al ripiegamento individuale, all’egoismo più totale.

Alla fermata dell'autobus, in metropolitana, di ritorno dal lavoro all’imbrunire, ci si guarda intorno con paura, non si vede l'ora di tornare a casa per chiudersi la porta alle spalle e “spegnere i sentimenti”. Si ha paura degli zingari, degli uomini di colore, persino dei disadattati e dei disabili. Le nostre abitazioni diventano una roccaforte personale, dove difendersi installando telecamere, porte blindate o inferriate. Questa paura spesso può diventare ingiustificata indifferenza. Temiamo lo zingaro ma non il mafioso. Temiamo l’uomo di colore ma non il corrotto. Abbiamo timore e senso di rifiuto per il disabile ma accettiamo il delinquente. E’ inutile negarlo nascondendoci dietro un dito: siamo diventati con il tempo una generazione fatta d’individui egoisti e insensibili, induriti dalla vita moderna, dal consumismo, dall’epoca dell’apparire piuttosto che dell’essere. Una società “glaciale”, indifferente ai bisogni e alle richieste dei nostri simili. In conclusione dobbiamo chiederci: siamo tutti dei mostri, dal cuore di pietra, oppure c’è una spiegazione meno dolorosa a quest’assurdo comportamento collettivo che ricorre, tragedia dopo tragedia? Ognuno risponda a quest’angoscioso interrogativo guardando dentro se stesso.