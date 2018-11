TERMOLI. In questi giorni alcuni fratelli ortodossi sono ospiti della chiesa San Timoteo di Termoli: la loro visita è per venerare le reliquie del santo e rinsaldare la bella amicizia nata tra la comunità termolese e la città siberiana di Kemerovo, località assurta tristemente alle cronache quando la primavera scorsa a causa di un incendio in un centro commerciale persero la vita oltre 60 persone tra cui molti bambini. Presenti due sacerdoti ortodossi, padre Sergey e padre Igor. Il primo è venuto qui con i suoi due figli visto che la religione ortodossa permette il matrimonio ai sacerdoti. Ospiti della nostra città, da ieri sono stati guidati in tutto e per tutto da Cleofino Casolino.

Approfittando della bella giornata di sole, prima di presenziare alla santa messa delle 11 in parrocchia, sono scesi al mare e senza nessuna difficoltà si sono messi in costume e si sono tuffati per un bagno.

Qualcuno ha tentato di obiettare: "Ma non avete freddo?" E la risposta è stata: "In Siberia abbiamo già temperature che sfiorano i 40 sotto zero, questo clima trovato qui a Termoli per noi è del tutto estivo".

Una volta ricomposti, sono arrivati in chiesa dove era presente una rappresentanza dei cavalieri dell'ordo di San Timoteo. Applaudito il messaggio di ringraziamento per l'ospitalità ricevuta, letto da padre Sergey in russo e tradotto poi dalla figlia. Molto belle e apprezzate anche le canzoni religiose eseguite dal coro dei Cherubini e Serafini di San Timoteo; il Padre Nostro eseguito sul motivo della famosissima canzone "Sound of Silence" di Simon & Garfunkel è stato un pezzo davvero da brividi cantato da un coro all'unisono. Nel pomeriggio gli ospiti russi proseguivano la visita e il loro percorso religioso e turistico nel segno della fratellanza tra cristiani-cattolici e ortodossi in attesa di una visita di ricambio in Siberia da parte di una delegazione della parrocchia termolese timoteana.