Mercato di via Montecarlo, «spazi troppo angusti»

TERMOLI. Le sortite polemiche del Movimento 5 Stelle a Termoli, affidate al portavoce Nick Di Michele, sono sempre più frequenti.

Anche la nuova area mercatale di via Montecarlo non è sfuggita al microscopio pentastellato.

«Una storia tutta termolese. Nuovo mercato ex Sidis. Dopo anni ed anni, forse verrà aperto. Ma, ci sono tanti ma. Gli spazi sono angusti, i camion non possono accedere e non possono essere utilizzati come aiuto alle vendite, ogni postazione avrà 3 metri x 2 di occupazione di suolo pubblico e poi i cittadini come potranno divincolarsi tra decine e decine di postazioni? Almeno una, dico solo una, fatela giusta».

Una contestazione con messaggi telegrafici in sequenza.