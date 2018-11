La Provincia vende (s)vende sei immobili per 1,5 milioni di euro

CAMPOBASSO. La vendita di beni immobili demaniali è uno dei modi che gli Enti pubblici, specie regioni economicamente svantaggiate come la nostra, devono adottare per far fronte alle spese e finanziare interventi ed opere pubbliche. E' in quest'ottica che la Provincia ha messo in vendita (o per meglio dire, in "svendita") alcuni beni immobili, tramite un'asta pubblica che avrà luogo Il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 10:00 presso il Palazzo Provinciale. I lotti in vendita sono sono sei, in vendita per un totale di circa un milione e mezzo di euro, e sono situati in piazza Pepe, in zona piazza Prefettura e nei pressi del Centro per l'impiego. Per prendere parte all’asta, i soggetti interessati dovranno far pervenire il plico, al seguente indirizzo: Provincia di Campobasso – 2° Settore – 1° Servizio: “Programmazione economico finanziaria e controllo di gestione”, Via Roma, 47 - 86100 Campobasso, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Roma n. 47 Campobasso, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 12 dicembre, pena l’esclusione.

L' avviso d’asta e relativi modelli allegati sono consultabili integralmente e scaricabili sul sito Internet della provincia di Campobasso: www.provincia.campobasso.it