Online il corso Inail per gli studenti dell'Itis Majorana

TERMOLI. "Alternanza scuola lavoro": online il corso Inail per gli studenti dell'Istituto Tecnico-settore Tecnologico Ettore Majorana sulla sicurezza sul lavoro. Iniziato da pochi giorni rappresenta una modalità didattica innovativa, nell’ottica di fornire a studentesse e studenti una scuola che sia sempre più aperta, inclusiva e di qualità. In collaborazione con Inail e Ministero della Pubblica Istruzione il corso interdisciplinare ha l'obiettivo di coniugare apprendimento e approfondimento, conduce gli studenti direttamente dentro i percorsi della produzione con l’analisi dei rischi provenienti dalle nuove tecnologie ma anche con le loro potenzialità”.

È necessaria una educazione alla sicurezza per innestare nuovi filoni di conoscenza ma anche di discussione in una logica di ‘transdisciplinarietà’. Ogni studente potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il corso e, superato il test finale, conseguire l’attestato e ottenere un credito permanente. Questo specifico percorso formativo Inail-Miur è composto da 7 moduli.

Partendo dall’introduzione generale, si passa via via ai riferimenti normativi e ai soggetti della sicurezza, ai doveri e agli obblighi del lavoratore, alla valutazione dei rischi, alle sanzioni in caso di violazioni e inadempimenti, e alle funzioni degli organismi di vigilanza. Il tutto attraverso lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi interattivi, con quiz di verifica intermedia e un test di valutazione finale.