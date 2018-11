Creatività e follia: la lectio magistralis al liceo artistico

TERMOLI. Giovedì 15 novembre, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Liceo Artistico Jacovitti di Termoli, si svolgerà una “lectio magistralis” tenuta dalle professoresse Antonietta Caruso e Rosella Di Falco e dallo psichiatra dottor Angelo Malinconico. Questo incontro rappresenta l’ultimo evento collaterale alla mostra “I fiori del male. Donne in manicomio nel regime fascista”, organizzata dall’Associazione “Mai più sole-Non una di meno”.

L’incontro tra il disagio psichico e l’attività artistica esercita da sempre un interesse che ha coinvolto diverse culture in momenti storici differenti.

Esiste una creatività alleata della follia che tende ad esprimere dimensioni diverse da quelle che comunemente si abitano e ad espandere orizzonti. Scriveva Karl Jaspers: “Lo spirito creativo dell’artista, pur condizionato dall’evolversi di una malattia, è al di là dell’opposizione tra normale e anormale e può essere metaforicamente rappresentato come la perla che nasce dalla malattia della conchiglia. Come non si pensa alla malattia della conchiglia ammirandone la perla, così di fronte alla forza vitale dell’opera non pensiamo alla schizofrenia che forse era la condizione della sua nascita.”

Nelle esperienze artistiche trovano espressione l’angoscia e la malinconia che la psichiatria fenomenologica raccoglie, per offrirla a chi vuole conoscere quanto è nascosto nell’anima. Ognuno di noi è, infatti, impegnato ad armonizzare le dissonanze tra il mondo della ragione e quello delle emozioni.

Gli studenti e i professori saranno lieti di accogliere i cittadini che vorranno partecipare.