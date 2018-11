TERMOLI. Oggi 13 Novembre è la giornata mondiale della gentilezza e delle buone maniere, allora per 24 ore se ci riusciamo mettiamo da parte l'aggressività fisica e verbale rispolverando magari il bon ton e le buone maniere.

Adesso lo dice anche la scienza che garbo ed educazione possono migliorare la qualità della vita.

Pensiamoci, quando per un nonnulla scattiamo come molle, in famiglia, al lavoro, mentre si è davanti ad un pc e si sta chattando sui social, o si è allo stadio a vedere una partita di calcio, o in autobus e sulla metropolitana, o magari circolando in auto se al semaforo qualcuno non riparte appena scatta il verde o non si ferma allo stop.

Purtroppo spesso facciamo emergere gli istinti più reconditi che si nascondono in noi e facciamo o diciamo cose sgradevoli che davvero non sembrerebbero appartenerci ma invece escono fuori anche in modo incontrollabile.

Per questo motivo oggi, come di consueto tra il serio e il faceto abbiamo deciso di fare un simpatico sondaggio chiedendo ad alcuni termolesi cosa direbbero e a chi per manifestare gentilezza e garbo nella odierna giornata mondiale della gentilezza.

Ecco cosa ne è venuto fuori.