TERMOLI. Il 13 novembre è la giornata mondiale dedicata alla gentilezza, l’occasione per sollecitare azioni, parole e gesti di cura e di attenzione verso gli altri e per imparare a stare insieme con rispetto, solidarietà e positività. Viviamo purtroppo in una società e in un periodo caratterizzato sempre più spesso da asprezze e distanze, da rappresentazioni degli altri connotate dalla diffidenza e dalla chiusura. Ben venga allora la giornata mondiale della gentilezza, alla quale anche l’Italia, insieme a numerosissimi altri Paesi, aderisce fin dal1998. Gli alunni delle classi terza O e terza Q sono stati protagonisti della giornata mondiale della organizzata nel plesso Brigida della scuola secondaria di primo grado Bernacchia-Brigida di Termoli.I docenti Angela Del Vecchio, Leda Di Santo, Valentino Macchiagodena, Luigina Magnifico e Maria Cornacchione, in collaborazione con gli operatori della Caritas diocesana - progetto Sprar,hanno organizzato un incontro dibattito sulle tematiche del razzismo e dell’immigrazione. Dopo aver riflettuto in aula, attraverso l’ausilio di letture, poesie e opere d’arte in italiano e in lingua inglese, sulle problematiche attuali legate ai fenomeni migratori, hanno ascoltato e intervistato gli operatori dello Sprar di Termoli (Roberto De Lena e Luigi Muzio) e una giovane donna di origini nigeriane ospite a Termoli presso lo Sprar. Sophia ha regalato il racconto della propria storia personale e condiviso i suoi sogni : “giocare a basket”, studiare e costruire un futuro migliore. Gli alunni, attenti ed interessati, hanno regalato loro, al termine dell’incontro, delle cartoline realizzate con la guida della docente di Arte, prof.ssa Maria Cornacchine, con un’immagine simbolica di apertura e speranza in un futuro migliore, lo stesso desiderio di speranza di Sophia e di tutti i ragazzi della nostra società, a prescindere dal paese di origine o dal colore della propria pelle. Sensibilizzare, informare, sviluppare una cultura del dialogo e del confronto interculturale sono obiettivi fondamentali nel processo di crescita dei nostri ragazzi. Si può educare all’attenzione nei confronti di se stessi e degli altriattraverso proposte concrete e coinvolgenti che devono cercare di agire nelle due direzioni: quella di aprire le menti e quella diaprire il cuore. Il rispetto infatti non si insegna attraverso i richiami al dover essere, ma trasmettendo più conoscenze e informazioni sul mondo, su di sé, sugli altri e sulle dense e inestricabili interazioni che uniscono da sempre le vicende umane e i contesti diversi.

L’attività realizzata si inserisce nei percorsi di cittadinanza attiva promossi dai Consigli di classe, come indicato nelle raccomandazioni del Consiglio europeo e dal Ptof d’Istituto; la conoscenza dell’altro e l’ascolto di storie così diverse dalle propriehanno rappresentato atti di gentilezza che possono essere piccoli semi per un futuro di inclusione e pace.