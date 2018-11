Intervento in via Germania Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. L'assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Termoli ha deciso di risolvere un altro caso che era stato evidenziato da Termolionline.

Un altro intervento volto alla regolarizzazione di quelle situazioni che necessitano manutenzione è stato effettuato dal Comune di Termoli.

Dopo la riqualificazione del campetto da calcio a 5 di via Germania, nelle immediate vicinanze si è finalmente provveduto a risanare i muretti di cemento profondamente degradati e alla sostituzione delle ringhiere che furono oggetto di critiche da parte di diversi cittadini proprio nei mesi addietro. In un momento in cui ci si interroga sul senso di un’opera destinata a cambiare il volto della città, assistere a questi interventi di manutenzione da speranze a chi crede che gli uffici comunali abbiano perso di vista l’importanza di quelle piccole opere che però tanto fanno per migliorare la vivibilità degli spazi urbani della nostra bella Termoli.