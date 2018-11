Il mitico Stan Lee ricordato nel gruppo Afdm

TERMOLI. E' morto a 95 anni Stan Lee (vero nome Stanley Martin Lieber), il fumettista, editore e produttore di cinema e tv americano. E' stato a lungo presidente e direttore editoriale della Marvel Comics, per la quale ha sceneggiato moltissime storie. Era nato a New York il 28 dicembre del 1922. Essere il papà di Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, i Fantastici 4, Black Panther, Avengers e X-Men, basta per guadagnarsi un posto d'onore nella storia del fumetto per l'eternità. Eppure Stan Lee (per i fan “The Man” o “The Smilin’”, il sorridente) è stato anche molto altro. Grandissimo ideatore di personaggi e storie, è stato anche editore, manager, produttore: una figura centrale, insomma, non solo dal punto di vista creativo ma per tanti diversi aspetti che compongono l'industria dei comics. Il suo nome è legato a quella Marvel che, negli anni '60 ha rivoluzionato il mondo dei supereroi di carta e oggi è protagonista in quello del cinema. A omaggiare questo grande personaggio, dopo l'annuncio della sua morte, sono stati in tanti a livello planetario. La tv satellitare SKY subito ha dedicato una saga di tutti i film che si sono ispirati ai personaggi da lui creati.

Anche da Termoli sul gruppo Facebook “Afdm”, gli amministratori del gruppo non sono stati da meno e con un disegno caricatura, hanno postato sul loro gruppo un'immagine che mostra appunto tre di loro, Giuseppe Listorto, Antonello Listorto e Vincenzo Limongi nei panni di tre super eroi, l'incredibile Hulk, Captain America e Thor, a dimostrazione di quanto il social non è solo odio e parolacce ma sa anche essere estro e fantasia. Si sono dati anche un nome restando fedeli al gruppo FB da loro amministrato "The Afregners". La foto è stata postata da un altro appartenente al gruppo, Antonio Sarchione.

Davvero un simpatico omaggio e molto spirito costruttivo da parte di questi ragazzi sempre pronti a denunciare e discutere sulle anomalie della nostra città facendolo in modo costruttivo mai distruttivo e senza peli sulla lingua. Non è sbagliato certo accostarli ai super eroi Marvel che di prassi sono sempre a difesa delle città e dei cittadini.