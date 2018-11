Carresi, dal tavolo esce la provocazione: un miliardo per la sicurezza

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Carresi, serve un miliardo». Con questo laconico messaggio il presidente dell’Unione Carresi, Pasquale Di Bello, reduce da un incontro al Palazzo Baronale nell’ambito dell’associazione territoriale che vuole tutelare le tradizioni. «Lo scrivo in lire, un miliardo, così da rendere in maniera inequivocabile l'entità del problema "sicurezza". Martedì si è riunita a San Martino in Pensilis la Commissione consiliare costituita in funzione della Carrese 2019. Oltre a quello di San Martino, presenti anche i sindaci di Portocannonne e Chieuti e il vice sindaco di Ururi. Presenti i rappresentanti dei Carri, dell'Amministrazione, il parroco, l'Unione Carresi.

I lavori si sono concentrati prevalentemente sul progetto di messa in sicurezza del tracciato relativo alla Carrese di San Martino, poiché quello più lungo e problematico e, come è stato già detto, progetto pilota anche per gli altri comuni, fruitori delle medesime strutture per le proprie Carresi.

L'architetto Michele De Santis, alla cui perizia, sua e dei suoi collaboratori, dobbiamo un plauso per l'eccellente elaborato prodotto, ha illustrato il "Piano di sicurezza" studiato e costruito sulla base delle osservazioni fatte dal Commissione di vigilanza in occasione della Carrese 2018.

De Santis e i suoi collaboratori hanno studiato, esaminato e risolto, letteralmente palmo a palmo, tutte le questioni presenti sugli otto chilometri del percorso sammartinese. I tecnici hanno costruito un sistema che utilizza materiali che possono essere riutilizzati anche negli altri tre comuni: Portocannone, Ururi e Chieuti. Il livello di sicurezza raggiunto è altissimo. Posto che una copertura al 100% è impossibile, qui siamo davvero ad un livello elevatissimo.

Il costo dell'opera è stimato in 500 mila euro, un miliardo delle vecchie lire. Una somma astronomica sulla quale incide, nella misura che può oscillare tra il 20-30%, la posa in opera e la rimozione dei materiali.

Questo è il dato dal quale partiamo, ripeto enorme. La riduzione (anche radicale) dei costi, dipenderà da come, alla luce della nuova normativa, la Commissione, il Prefetto e la Questura interpreteranno il concetto di flessibilità. Parametro obbligatorio, fissato dalla normativa corrente.

Quali sono i passaggi successivi. Un confronto a stretto giro con la Regione (probabilmente martedì prossimo), per capire quali e quante risorse possono essere messe in campo. Fatto questo si apre il confronto più difficile, quello con gli altri attori istituzionali. Personalmente, come Tutore delle Carresi, chiederò che sia la stessa Regione ad aprire e promuovere il Tavolo tecnico con Prefettura, Questura e Commissione. Acquisito (si spera) un parere positivo di questi ultimi, fortemente flessibile ( è su questo che dobbiamo batterci), sarà possibile lavorare ad un forte ribasso dei costi al momento prospettati. Questa è l'ipotesi migliore e auspicabile che permetterebbe l'avvio di tutte le procedure tecniche per la realizzazione del progetto.

Quella sopra è l'ipotesi migliore, ma qual è l'ipotesi peggiore? È quella che al Prefetto, alla Questura e alla Commissione non vada bene nulla (come del resto è parso evidente per le Carresi 2018) e che si insista sulla trasformazione di fatto in un ippodromo del percorso delle Carresi. Cosa impossibile. Un tale atteggiamento, lo voglio dire con precisione assumendone tutte le responsabilità, equivarrebbe a decretare di fine la chiusura delle Carresi. Non mi pongo nemmeno il problema se questo possa essere un fatto voluto o meno. Lo rilevo e basta, e così lo segnalo. Ovviamente non lo permetteremo. Quest'anno i blindati sulla strada non torneranno. Troveremo forme e modi per far ragionare i nostri interlocutori e, se occorrerà, porteremo buoi, cavalli e migliaia di persone sotto la Prefettura di Campobasso. Non è a questo che vogliamo arrivare, sia chiaro, ma se serve lo faremo. Le amministrazioni, i tecnici, i Carri, tutti abbiamo fatto con diligenza e coscienza il nostro dovere, con apertura e disponibilità. Adesso tocca agli altri, ma una cosa è sicura: noi non ci fermiamo. Viva le Carresi».