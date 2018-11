Calcio, basket e volley: le pagelle allo sport termolese

TERMOLI. SQUILLI....DI TROMBETTA: Analisi e pagelle delle squadre sportive termolesi impegnate nell'ultimo fine settimana.

Torna sul gradino più alto del podio, questa settimana, la formazione di Basket Termolese “Airino Basket Termoli”. Voto 9,5.

La sconfitta di misura e sfortunata di Torre de' Passeri ci aveva un po' raffreddato ma i nostri cuori sono tornati a pulsare sabato scorso, quando i ragazzi di Coach Massimo Di Lembo (Voto 9), hanno di nuovo ridato impulso e supremazia assoluta sul difficile parquet di Roseto contro il temibile “Nuovo Pineto Basket”, dimostrando che la squadra quest'anno è tosta davvero. Ha trovato due stranieri che, subito si sono amalgamati con i nuovi compagni. Dmitrovic (Voto 8,5) è stato, domenica, il top score con 27 punti al suo attivo. Ora, siamo ansiosi di vederli dal vivo il prossimo weekend, finalmente, al PalaSabetta dopo sei giornate di trasferta.

Volley Maschile di serie C Termoli Pallavolo Voto 9. Una partita in meno su quattro giocate, perdendo solo la prima giornata, per altro, in casa della favorita. Poi, un susseguirsi di 3-0.

La Pall's Band non sbaglia un accordo, il suo spartito è perfetto. È la sinfonia di una grande orchestra, e se non si scordano gli strumenti, quest'anno, ne vedremo delle belle da parte di questi ragazzi.

Calcio di Eccellenza Molisana Città di Termoli Voto 8,5.

La squadra, allenata da Paolo Di Lena (Voto 7,5) con il Presidente Castelluccio (Voto 7,5), grazie alla perseveranza, sembra finalmente aver imboccato la strada giusta, per centrare l'obiettivo inquadrato nei play off. Domenica ha vinto agevolmente su un campo storicamente difficile, soprattutto per il clima ambientale ostico che, è sempre venuto fuori a Gambatesa.

Negli ultimi anni, questa partita, ha sempre portato alla ribalta espulsioni a gogò', polemiche a non finire con arbitri, assistenti e squadra avversaria, mentre, questa volta ha parlato il campo e i valori sono venuti fuori. Ora, i play off sono sempre più a portata del Città di Termoli.

New Entry in classifica il gioco del Biliardo e la Squadra termolese Accademia A.Giancone Voto 6,5.

All'esordio nel campionato regionale che comprende Abruzzo e Molise, la squadra ha disputato la sua prima gara venerdì sera a Termoli, contro la squadra di Ortona.

Una matricola con sei riserve in squadra, ha perso ma con strettissima misura 3-2, rendendo la vita piuttosto difficile ai più quotati e affiatati avversari. Un caloroso benvenuto, nel panorama sportivo della città, alla squadra del presidente e giocatore, Antonio Cilla.

Volley Serie C Femminile Voto 6 . La squadra ha, finalmente, interrotto la striscia negativa delle sconfitte per 3-1. Questa volta, a Montesilvano, campo difficile si è perso alla quinta partita per pochissimo e qualche sbavatura di troppo, ma riportano a casa, comunque, un punto prezioso. C'è da lavorare molto e Mottola lo sa, per questo sta lavorando: il tempo c’è, basta non sciuparlo.

Airino Basket A.S.D. Under 16 Voto 5,5.

Sconfitta in casa con la squadra di Campobasso. La squadra è apparsa un po’ incerta, del resto stiamo parlando di ragazzini e, alcuni di loro hanno pochissime esperienze in merito. Apprezzabile il lavoro che stanno facendo i tecnici. Il voto basso è solo riferito al risultato negativo ottenuto nulla più.

Purtroppo al momento, mentre andiamo in pubblicazione, le squadre giovanili del Basket under 16 “ASD Molise Basket Young” non ha ancora giocato. Valuteremo nella prossima rubrica.