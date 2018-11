Il Molise si è malridotto per colpa degli elettori?

LARINO. Nel tentativo di capire il Molise, ci sfuggono i motivi per cui certe annose fratture sociali si siano aggravate e perché sia diventata sempre più profonda la separazione tra le varie Comunità che, peraltro, sono nate diverse sin dalle origini. Il Venafrano ‘odora’ di Campania; il Termolese profuma di Puglia e di tunnel; Larino sa di reliquie latine sin nelle midolla ed il Campobassano – haimé! – è maleolente di Politica politicante.

E’ paradossale che, a tale proposito, nessuno sia capace di sollecitare un cospicuo lavorìo critico su questa o su quella ‘civitas’ che consenta di partire da una situazione di sostanziale liquidazione delle summenzionate ‘qualità’. In pratica continuiamo a riconoscerci in alcuni tratti antropologici, percependoli solo come nostri (e - per ciò stesso - esclusivi e fondanti) mentre li neghiamo continuamente (o li esaltiamo) nelle pratiche quotidiane dell’esistenza, concretando così la dimensione anarcoide del nostro individualismo. Questo il motivo per cui ci si domanda se la 20.a regione esista o meno.

Quasi che vivessimo in una gabbia, rilanciamo la sfida, senza riuscire ad evadere dalle sbarre che la chiudono e senza essere capaci di affrancarci da una così vischiosa tutela quando, al contrario, occorrerebbe redigere qualcosa a nome di tutti coloro che, di buon mattino, si levano in piedi per dedicarsi al lavoro e che tirano la cinghia per garantire un’educazione ai figli, ostinandosi a vivere nel chiuso della propria Comunità. Purtroppo non riusciamo mai a superare quell’attitudine tutta molisana di affidarci – ad ogni tornata elettorale – ad un Demiurgo (da fare Santo subito) pur consentendoci la possibilità di detronizzarlo e di trascinarne il cadavere (politico!) nella polvere non appena certe sue fortune avessero a patire la malasorte. Ma, nel frattempo, sarà trascorso un quadriennio. Dopo di che, quando le cose non vanno, operiamo una incursione nel passato; e, quasi a sottintendere questa abituale petizione d’orgoglio, ci auto-invitiamo a metterci all’altezza di certe ‘historiae’ (di cui vediamo ricchezza e complessità), oramai troppo lontane da noi.



Più che le nude cronache, presentemente occorrerebbe registrare i pensieri e gli umori dei vari cittadini per confrontarli. Vero è che non si deve perdere la memoria di altri tempi, ma occorre pure verificare perché la storia vissuta oggi sia diventata ‘altra’ al punto di impedirci di ripercorrere certi schemi degni dell’età dell’oro. Per quanto mi riguarda non mi sono mai sentito una specie di S. Giorgio impegnato, contro il drago del pregiudizio e del luogo comune, per rivendicare l’orgoglio ferito di una regione e del suo centinaio di centri che – oltretutto – ho fatto diventare miei solo per scelta e non per nascita. Né credo di avere lesinato (auto)critiche, talora anche pesanti, per mantenermi lontano da certi schemi giustificatori di tradizioni locali oramai fatte solo di oleografia. Credo giusto che i drammi non debbano mai essere perduti di vista, confidando che i problemi in essere debbano sempre collocarsi nella giusta luce al fine di continuare a vedere quanto di prezioso si nasconda sotto quella pàtina che – in virtù delle leggi inesorabili della comunicazione – è quasi sempre l’unica cosa che, da fuori, si riesca a scorgere.

Soprattutto occorrerebbe ricordare che faccende, come le emergenze che viviamo nelle nostre Comunità, possono attribuirsi solo in parte alla Politica ma piuttosto a noi stessi, in quanto persone e cittadini. L’andamento della Cosa pubblica altro non è che l’espressione – più o meno diretta – del tono complessivo delle Città e Paesi che abbiamo contribuito a darci. E, visto che ci piace tanto il passato, vorrei ricordare che, quando il Doge di Venezia presentava al popolo il nuovo Magistrato delle acque (vale a dire colui che doveva sovraintendere alla costruzione, ed alla conservazione, delle opere idrauliche necessarie alla vita di una Comunità ‘in aquis fundata’), pronunciava la formula:”Pesélo, paghélo, impichélo” (valutatelo, stipendiatelo se va bene ed impiccatelo se sarà venuto meno al suo ufficio”. Ecco perché, venuta meno questa buona norma, Venezia è andata in rovina.

Claudio de Luca